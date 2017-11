Köln (ots) - Die mehrfach preisgekrönte VOX-Serie "Club der roten Bänder" ist zurück - und das mit starken Quoten! Der Auftakt zur dritten Staffel erreichte am gestrigen Montag (13.11.2017) um 20:15 Uhr 11,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen, insgesamt schalteten 2,37 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren ein. Bei Folge 2 konnten diese Werte sogar gesteigert werden: Um 21:10 Uhr erzielte die Serie 11,8 Prozent Marktanteil (14 bis 59 Jahre), 2,46 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren ließen sich die Sendung rund um Leo (Tim Oliver Schultz), Emma (Luise Befort), Jonas (Damian Hardung), Toni (Ivo Kortlang), Alex (Timur Bartels) und Hugo (Nick Julius Schuck) nicht entgehen.



Bei den jüngeren Zuschauern erreichte die Serie sogar noch stärkere Quoten: Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte Folge 1 14,0 Prozent und Folge 2 14,8 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 29-jährigen Frauen holte "Club der roten Bänder" mit der ersten Folge sogar 27,0 Prozent und mit der zweiten Folge 31,2 Prozent Marktanteil - somit schaltete fast jede dritte Frau in diesem Alter "Club der roten Bänder" ein! Unter dem Motto "Die Kraft der Freundschaft" beleuchtete im Anschluss außerdem die erste Folge der Doku-Reihe "Club der roten Bänder - Wir sind unbesiegbar!" wie wichtig wahre Freunde sind, vor allem, wenn man krank ist. Mit 8,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen und 1,26 Mio. Zuschauern ab 3 Jahren startete die fünfteilige Dokumentation sehr erfolgreich.



Bei Twitter erreichte "Club der roten Bänder" mit dem Hashtag CdrB Platz 1 der Deutschland-Trends, auch bei Facebook tauschten sich viele der über 487.000 Fans über ihre Lieblingsserie aus. Wer den Auftakt der neuen Staffel "Club der roten Bänder" und die Dokumentation "Club der roten Bänder - Wir sind unbesiegbar!" im TV verpasst hat, kann sich die Sendungen kostenlos bei TVNOW.de anschauen.



Schon am Montag (20.11.2017) ab 20:15 Uhr können "Club der roten Bänder"-Fans dann die nächsten beiden neuen Folgen der Hit-Serie verfolgen, im Anschluss um 22:10 Uhr zeigt VOX außerdem Teil 2 der Doku-Reihe "Club der roten Bänder - Wir sind unbesiegbar!".



Quelle: AGF/GfK/DAP TV Scope/MG RTL D Forschung und Märkte/vorläufig gewichtet/Stand: 14.11.2017



OTS: VOX Television GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6952 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6952.rss2



Pressekontakt: Mediengruppe RTL Deutschland VOX Kommunikation Janine Jannes Telefon: 0221-456 74410



Magnus Enzmann Telefon: 0221-456 74407



Fotowünsche: VOX Bildredaktion Jasmin Menzer Telefon: 0221-456 74281



Rückfragen zu Darstellern: agentur67 Telefon: 0221-569 06960