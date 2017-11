Dierikon (ots) -



In Wallisellen gibt es die erste Schweizer Thermomix-Showküche. Am

Tag der offenen Tür vom Samstag, 25. November 2017 erfahren die

Besucher, wie vielfältig die Funktionen dieses Küchengerätes sind. Zu

gewinnen gibt es den neusten Thermomix TM5.



Gleich beim Einkaufszentrum Glatt steht seit Neustem die erste

Thermomix-Showküche der Schweiz, jetzt kommt der Tag der offenen Tür.

«Der Thermomix kann unglaublich viel», sagt Regionalleiterin Kerstin

Kochendörfer, «da wollen wir zeigen, was genau». Der Anlass dauert

von 10 bis 18 Uhr, die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist

nicht erforderlich.



Besucher haben die Gelegenheit, das All-in-One-Küchengerät in der

Showküche auszuprobieren. «Wer die Funktionen von Thermomix kennt,

spart beim Kochen viel Zeit, Geld und Mühe», sagt Kochendörfer.



Insgesamt 12 Funktionen meistert der Thermomix. Unter anderem

hackt er Kräuter, püriert Suppen, kocht Fleisch und Fisch und sorgt

dafür, dass nichts anbrennt. «Dass mit Thermomix jedes Gericht

gelingt, das zeigen wir am Tag der offenen Tür.»



Probieren und gewinnen



Der Tag der offenen Tür beginnt um 10 Uhr mit einem Apéro. Danach

stehen Besuchern drei Kochshows zur Auswahl, in denen sie die

Funktionen von Thermomix kennenlernen. Jeweils um 11 Uhr, 13 Uhr und

15 Uhr starten die einstündigen Kochshows. Profis demonstrieren die

Zubereitung von Frühstück, Mittag- und Abendessen. Danach, ab 16 Uhr,

sind Besucher zum Risotto-Plausch eingeladen. Zubereitet wird der

Risotto natürlich im Thermomix.



Ebenfalls gibt es einen Wettbewerb mit der Chance, das neuste

Modell zu gewinnen, den Thermomix TM5 im Wert von 1'450 Franken.

Ausserdem wird in der Showküche das Glücksrad gedreht, verlost werden

viele Sofortpreise.



Tag der offenen Tür: Samstag, 25. November 2017 Thermomix-Showküche,

Richtiarkade 20, 8304 Wallisellen

10-11 Uhr Begrüssung und Apéro

11-12 Uhr Kochshow Zmorge

13-14 Uhr Kochshow Zmittag

15-16 Uhr Kochshow Znacht

16-18 Uhr Risotto-Plausch



Schweizer Vertriebspartner



Die Huber-Schindler AG vertreibt den Thermomix®, dessen Zubehör

sowie Kochbücher und Rezept-Chips seit 16 Jahren exklusiv in der

Schweiz. Am Hauptsitz in Dierikon beschäftigt das Unternehmen rund 30

Mitarbeitende, schweizweit arbeitet das Unternehmen mit über 500

RepräsentantInnen zusammen.



