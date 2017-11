Die Umweltaufsichtsbehörden haben mehrere Polysilizium-Fabriken in China stillgelegt. Dies führt zu einer unerwarteten Knappheit und steigenden Kosten für die nachgelagerten Photovoltaik-Hersteller. Gerade die Margen der Modulhersteller sind deutlich gesunken.Die Preise für Polysilizium sind in den vergangenen vier Monaten um 35 Prozent gestiegen. Grund dafür ist nach einer Meldung von Bloomberg New Energy Finance (BNEF), dass die chinesischen Umweltaufsichtsbehörden mehrere Fabriken im Land stillgelegt haben. Dies führe zu einer unerwarteten Knappheit beim dem Rohmaterial. BNEF verweist darauf, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...