Der Sonderpreis wird seit 2012 alle zwei Jahre von Vorstand und Kuratorium des Vereins verliehen und zeichnet Persönlichkeiten aus, die das Genre Hörbuch auf außergewöhnliche Weise geprägt haben und prägen.



Florian Quecke, Vorstandsvorsitzender des Vereins und Wellenchef von WDR 5, begründet die Entscheidung: "Eva Mattes ist nicht nur eine der profiliertesten deutschsprachigen Schauspielerinnen, sondern auch eine der großen Meisterinnen des Lesens. Schon früh hat sie auf der Bühne und im Synchronstudio gelernt, dass Sprech- und Singstimme zwei Seiten eines Ganzen sind. Mit dieser Musikalität, mit Intuition und einem klaren Blick für das Verborgene wendet sie sich den Stoffen zu. Sie schafft Strukturen, ergründet die Tiefe auch vermeintlich bekannter Texte und erschließt schwierige Figuren. Ihre Stimme gibt dem Text Klang und den Figuren einen Körper. Wer Eva Mattes einmal gehört hat, wird sie in Erinnerung behalten."



Eva Mattes steht seit ihrem 12. Lebensjahr, immer noch fasziniert von ihrem Beruf, auf der Bühne und vor der Kamera. Sie hat seit 1966 in ca. 200 Kinofilmen, Fernsehfilmen, Theaterinszenierungen in Haupt- und Nebenrollen gespielt und wurde mit zahlreichen Preisen und Auszeichnungen geehrt. Ihre Regisseure waren unter anderen R. W. Fassbinder, Werner Herzog, Michael Verhoeven und Peter Zadek. Von 2002 bis 2016 spielte sie die Tatortkommissarin Klara Blum in Konstanz am Bodensee. Mittlerweile hat sie an die einhundert Hörbücher eingelesen, darunter das Gesamtwerk von Jane Austen, und reist mit ihren Liederabenden, die von Emigration und Verlust von Heimat erzählen, durch das Land.



Die früheren Preisträger des Sonderpreises des Deutschen Hörbuchpreises sind Christian Brückner, Katharina Thalbach sowie "Die drei ???" - Andreas Fröhlich, Jens Wawrczeck und Oliver Rohrbeck.



Die Ehrung erfolgt im Rahmen der festlichen Verleihung des 16. Deutschen Hörbuchpreises am 6. März 2018 im WDR Funkhaus am Wallrafplatz in Köln. Moderator des Abends ist Götz Alsmann. Traditionell eröffnet die Preisverleihung das internationale Literaturfest Lit.COLOGNE.



Die Träger des Deutschen Hörbuchpreises sind der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, das Nachrichtenmagazin FOCUS, der Hessische Rundfunk, die Lit.COLOGNE, der Norddeutsche Rundfunk, NDR media GmbH, Studio Hamburg, der Westdeutsche Rundfunk und die WDR mediagroup.



