Bad Marienberg - Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA (ProCredit Holding), Muttergesellschaft der ProCredit Banken verzeichnete auch über das dritte Quartal 2017 eine Fortsetzung des starken Wachstumskurses der ProCredit Gruppe und merkliche Effizienzgewinne aus der Optimierung des Filialnetzes, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...