Seit Anfang 2016 lässt sich bei Palladium ein Aufwärtstrend darstellen, der aktuell zwischen 815 und 999 US-Dollar beschrieben werden kann. Die Notierungen bewegten sich dabei in den letzten drei Monaten an der Oberseite der Trendbewegung und versuchten mehrmals den Ausbruch nach oben. Allerdings stoppte der Bereich um 1000 US-Dollar die Notierungen, die zwar für kurze Zeit, jedoch nicht nachhaltig darüber ansteigen konnten. In der letzten Woche bremste der Anstieg bei 1027 US-Dollar ab, danach ging es für den Palladiumpreis zurück in den dreistelligen Bereich und zugleich in den Aufwärtstrendkanal. ...

