Viele Deutsche könnten ohne zu arbeiten jahrelang von ihrem Vermögen leben, sagt eine Studie. Oliver Noelting will das auch. Im Interview erklärt der sogenannte Frugalist, wie er schon mit 40 in Rente gehen will.

45 Prozent der deutschen Haushalte könnten mehrere Jahre lang von ihrem Vermögen leben, ohne arbeiten zu gehen oder ihren Lebensstandard zu senken. Das geht aus dem aktuellen Verteilungsbericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) hervor, das zur gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung gehört. 30 Prozent der Haushalte könnten dem Bericht zufolge ihr Konsumniveau maximal acht Jahre halten, ohne arbeiten zu gehen. Bei zehn Prozent der Haushalte reicht das Ersparte sogar dafür, ihren Lebensstil mindestens 13 Jahre aufrecht zu erhalten. Und fünf Prozent der Haushalte könnten zwei Jahrzehnte lang ausschließlich von ihrem Vermögen leben.

Oliver Noelting überraschen diese Zahlen nicht. Der 29-jährige Webdesigner ist überzeugt, dass viele Menschen weniger arbeiten oder früher in Rente gehen könnten - wenn sie sparsam leben und ihr Geld sinnvoll investieren würden.

Herr Noelting, die WSI-Studie zeigt, dass fast die Hälfte der deutschen Haushalte mehrere Jahre lang ausschließlich von ihrem Vermögen leben könnte, ohne einen einzigen Tag zu arbeiten. Stellen Sie sich so auch Ihre eigene Zukunft vor?

Im Grunde ja. Ich glaube, diese Statistik zeigt, dass vielen Menschen gar nicht klar ist, wie gut es ihnen geht. Sie haben so viel Vermögen angehäuft, dass sie ihre Arbeitszeit reduzieren oder sich eine längere Auszeit nehmen könnten. Ab einem gewissen Einkommen kann man es sich durchaus leisten, sich darüber Gedanken zu machen.

Sie ...

