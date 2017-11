TORONTO (IT-Times) - Der US-amerikanische Fahrdienstvermittler und Uber-Wettbewerber Lyft expandiert erstmalig aus seinem Heimatland. Ab Dezember wird der Dienst nicht mehr nur in den USA angeboten. So gab Lyft auf seinem Blog nun bekannt, dass der Dienst schon bald in Toronto, Kanada verfügbar sein...

Den vollständigen Artikel lesen ...