Hannover - Der Konjunkturaufschwung in der Eurozone ist so dynamisch und breit unterfüttert wie seit mindestens einem Jahrzehnt nicht mehr, so die Analysten der NORD LB. Mit einer BIP-Wachstumsrate von 0,6% Q/Q sei die Dynamik auch in den Sommermonaten hoch geblieben. Die europäische Wirtschaft zeige sich robust gegenüber negativen externen Einflüssen (Brexit, Trump, geopolitische Risiken).

