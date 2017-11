BERLIN (Dow Jones)--Die gute wirtschaftliche Lage in Deutschland lässt die mittlere Generation derzeit beruhigter leben als in den Jahren zuvor. Die 30- bis 59-Jährigen machten sich geringere Sorgen um ihren Lebensstandard und hätten etwas weniger Angst vor Arbeitslosigkeit als in den Vorjahren, lautet das Ergebnis einer repräsentativen Allensbach-Umfrage im Auftrag des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), die am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. "Dank der anhaltend guten Konjunktur ist die Generation Mitte mit ihren Lebensumständen so zufrieden wie seit vielen Jahren nicht mehr", sagte Allensbach-Chefin Renate Köcher.

Gefragt nach den Stärken Deutschlands nannten die meisten zuerst das kulturelle Angebot (83 Prozent) und die hohe Lebensqualität (80). Nicht weit dahinter lag die "Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen" mit 69 Prozent.

Mehr Flexibilität gewünscht

Im Vergleich zu 2016 sind die Anforderungen an den Arbeitsplatz teilweise bemerkenswert gewachsen. 76 Prozent der Befragten legen Wert auf eine gute Altersversorgung (plus 9 Prozent), wenig Überstunden (65 Prozent, plus 10), einen kurzen Arbeitsweg (63 Prozent, plus 9), ein hohes Einkommen (57 Prozent, plus 9) und flexible Arbeitszeiten (56 Prozent, plus 8). Fast jeder Vierte hat Angst vor der Arbeitslosigkeit (23 Prozent, minus 3).

Der Umfrage zufolge bewerteten vier von fünf Befragten (79 Prozent) ihre Lebensqualität insgesamt als gut oder sehr gut (plus 4 Prozent zu 2016). Wiederum 40 Prozent der Befragten sagten, dass sich ihre Lebensqualität in den vergangenen fünf Jahren verbessert habe, 17 Prozent sprachen von einer Verschlechterung. Für 34 Prozent der 30- bis 59-Jährigen hat sich demnach die wirtschaftliche Lage in den letzten fünf Jahren verbessert, für 17 Prozent hingegen verschlechtert.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/brb

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2017 06:04 ET (11:04 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.