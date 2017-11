Brüssel - Die Candriam Investors Group legt einen neuen Anleihenfonds auf, so Candriam in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Candriam SRI Bond Global High Yield (ISIN LU1644441476/ WKN A2DXLC) ist ab sofort in Deutschland zum Vertrieb zugelassen und investiert auf Grundlage eigener Analysen sowie eines ESG-Screening-Prozesses in internationale High-Yield-Unternehmensanleihen.

