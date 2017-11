Nach starken Rückgängen an den europäischen Indizes am gestrigen Handelstag gab es wieder eine kleinere Gegenbewegung DAX® (DE30 in der xStation 5) bildet im Tages-Chart in einem wichtigen Unterstützungsbereich eine Pin Bar (Kerzenformation) aus, dies könnte für Käufer möglicherweise als Einstiegspunkt dienen Die Aktie von Infineon (IFX.DE) und der Deutschen Bank (DBK.DE) gewinnen heute Morgen deutlich an Wert

Zusammenfassung:Der Montag war für die europäischen Aktienmärkte ein schlechter Handelstag, da viele Indizes kurzzeitig Verluste von über 1% aufwiesen. Allerdings gelang es der Wall Street leicht in die Gewinnzone zu rutschen, dies könnte sich positiv auf die Stimmung in Europa auswirken. Anleger sollten sich vor allem auf die Zentralbanksitzung in Frankfurt konzentrieren. Kommentare von den wichtigsten Vertretern der EZB, Fed, BoE und der BoJ könnten daher für Volatilität an den Märkten sorgen. Der DE30 bildet in der Nähe eines wichtigen Unterstützungsbereichs eine bullische Pin Par (Kerzenformation) aus. Allerdings müssen Käufer erst einmal den nächsten Widerstand überwinden. Quelle: xStation 5 Beim DE30 sieht es im Tages-Chart für die Bullen nicht unbedingt ...

