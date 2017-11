Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft hat die kommende Bundesregierung angesichts der guten Konjunkturlage zu grundsätzlichen Reformen aufgefordert. "Die deutsche Wirtschaft bleibt auf Erfolgskurs", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Martin Wansleben. "Wir erleben einen Aufschwung auf breiter Basis." Die Investitionen zögen an, und die Unternehmen erweiterten angesichts der hohen Nachfrage zunehmend ihre Kapazitäten.

"Es ist wichtig, dass die neue Bundesregierung diesen Schwung nutzt", forderte Wansleben. "Denn während es konjunkturell richtig gut läuft, liegt strukturell einiges im Argen." Aus Sicht der Unternehmen verliere Deutschland als Wirtschaftsstandort an Wettbewerbsfähigkeit. Der DIHK-Hauptgeschäftsführer verwies auf die Verkehrsinfrastruktur, die Unternehmensbesteuerung und das Fachkräfteangebot.

Ganz oben auf der Prioritätenliste für die neue Regierung setzten die Betriebe den Bürokratieabbau und die Digitalisierung, sagte er. "Wieder attraktiver wird der Standort durch mehr Investitionen in kluge Köpfe, in eine moderne Infrastruktur und in einen insgesamt deutlich größeren Freiraum für Unternehmen", meinte Wansleben.

Überschwängliche Stimmung in der Industrie

Am Morgen hatte das Statistische Bundesamt mitgeteilt, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,8 Prozent zugelegt hatte. Das Wachstum lag damit klar über den Prognosen. Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte daraufhin, die Indikatoren deuteten "auf eine rege Fortsetzung des Aufschwungs im Jahresschlussquartal hin".

Auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) sagte voraus, für das letzte Vierteljahr zeichne sich "ein ausgesprochen kräftiges Wachstum" ab. Das sei schon jetzt an der Auftragslage der Unternehmen und ersten Produktionsstatistiken ablesbar. Zu der "fast schon überschwänglichen" Stimmung in der Industrie habe wahrscheinlich auch beigetragen, dass die Unternehmen nach der Bundestagswahl "mit goldenen Zeiten" rechneten.

Doch bisher sehe es "nicht so aus, als würde sich eine mögliche künftige Jamaika-Koalition auf die wirklich dringenden Fragen konzentrieren", warnte DIW-Konjunkturchef Ferdinand Fichtner. "Vielmehr scheinen die Koalitionsaspiranten die finanziellen Spielräume in den öffentlichen Kassen verschleudern zu wollen, anstatt sie in die Zukunft Deutschlands zu investieren."

