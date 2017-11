Liebe Leser,

die Commerzbank rutschte zum Wochenauftakt weiter nach unten. Allerdings wurden die Notierungen nur in etwa auf das Kursniveau gedrückt, das sich bereits vor vier Wochen gebildet hatte. Das bedeutet, die Kurse sind kurzfristig offenbar im Abwärtstrend. Langfristig aber hat sich am übergeordneten Bild nichts geändert, so die Meinung von charttechnisch orientierten Analysten. Das heißt auch, dass das bisherige 2-Jahres-Hoch von 12,16 Euro nur als Zwischenstation gewertet würde. ... (Frank Holbaum)

