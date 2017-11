Als Spätfolge des Brexit-Votums bleibt der Preisdruck in Großbritannien hoch. Getrieben werden die Preise durch die Landeswährung. Im Gegensatz zu Deutschland übertrifft Großbritannien das Inflationsziel der EZB.

Die Spätfolgen des Brexit-Votums halten den Preisdruck in Großbritannien hoch. Die Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 3,0 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt ONS am Dienstag mitteilte. Im September war die Inflationsrate bereits genauso hoch und erreichte damals den höchsten Wert seit fünfeinhalb Jahren. Experten hatten für Oktober sogar ein Plus von 3,1 Prozent erwartet.

Die Teuerungsrate ist bereits deutlich über das Ziel der Notenbank hinausgeschossen, die lediglich ...

