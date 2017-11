München (ots) - Gestern traten Schauspieler Heinz Rennhack und Komiker Paul Panzer in dem beliebten Ratespiel gegeneinander an. Ihren Wettstreit verfolgten gestern 3,57 Millionen Quizinteressierte (Marktanteil: 17,3%). Damit erreichte "Wer weiß denn sowas?" die meisten Zuschauer auf dem Sendeplatz um 18:00 Uhr im Ersten seit Start des Formats im Jahr 2015.



Heute raten bei Kai Pflaume die Schauspieler Anna Maria Mühe und Ludwig Trepte, die unterstützt werden von Superhirn Bernhard Hoëcker und Quizmaster Elton.



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



"Wer weiß denn sowas?" im Internet auf www.daserste.de/werweissdennsowas



