Wiesbaden (ots) - In 15 % der privaten Haushalte in Deutschland stand am Jahresanfang 2017 ein Kaffeevollautomat. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stieg damit der Ausstattungsgrad dieser Geräte im Vergleich zum Beginn der Erfassung im Jahr 2014 um 3 Prozentpunkte (2014: 12 %).



8 % der Singlehaushalte und 26 % der Vier-Personen-Haushalte besaßen einen Kaffeevollautomaten. Haushalte mit höherem Haushaltseinkommen leisteten sich eher ein solches Gerät als Haushalte mit niedrigem Einkommen. Rund 39 % der Haushalte mit einem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen von 5 000 bis unter 18 000 Euro besaßen eine solche Maschine. Bei Haushalten mit einem monatlichen Nettoeinkommen von 1 300 bis unter 2 600 Euro waren es nur 11 % der Haushalte.



