Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Dienstagmittag nach einem zunächst freundlichen Start leicht negativ. Die beiden Pharmaschwergewichte, die den Index am Morgen noch gestützt hatten, notieren zum Mittag hin nun ebenfalls im Minus. Insgesamt pendelt der Leitindex SMI aber in einer engen Spanne um seinen Vortagesschlusskurs. Die Zurückhaltung passt zu den mehr oder weniger neutralen Vorgaben. Überraschend robust hatte sich am Morgen einzig das deutsche Wirtschaftswachstum präsentiert. Umgekehrt verliert das Wirtschaftswachstum in der gesamten Eurozone etwas an Tempo.

Aus Händlerkreisen hiess es, dass die Anleger derzeit an der Seitenlinie stünden. Der Handel am bisherigen Tag verlaufe eher lustlos und man verspüre eine gewisse Vorsicht der Marktteilnehmer. Die generelle Stimmung sei dabei aber nach wie vor gut. Die Furcht vor einer grösseren Korrektur gehe nicht um, die Hoffnung auf eine Jahresendrallye bestehe noch weiter.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert kurz vor 12 Uhr 0,29% tiefer bei 9'136,18 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert 0,11% auf 1'480,20 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) geht 0,30% auf 9143,30 zurück. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen 15 im Plus und 14 im Minus und einer notiert unverändert. Insgesamt halten sich die Ausschläge in Grenzen.

Den grössten Ausschlag bei den Blue Chips verzeichnen Clariant, deren Aktien um deutliche 2,7% nach oben schnellen. Die Dividendenpapiere des Chemiekonzerns profitieren dabei ...

