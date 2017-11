Noch bis Ende August befand sich die Aktie des Technologiekonzerns Infineon innerhalb eines kurzfristigen Abwärtstrendkanals und testete ausgiebig den Unterstützungsbereich von rund 18,00 Euro. Nur wenig später kam es Anfang September zu einem Kursanstieg darüber sowie einem ersten Verlaufshoch um 22,00 Euro. Von da an dominierten wieder steigende Notierungen das Kursgeschehen in dem Wertpapier von Infineon und drückten den Wert Anfang November sogar auf ein Verlaufshoch von 24,83 Euro aufwärts. Nur wenig später fiel Infineon jedoch in eine kurzzeitige Konsolidierung, die am Dienstag nach Veröffentlichung der Quartalszahlen aus Q4 zur Oberseite erfolgreich aufgelöst werden konnte. Nach Beendigung der Korrekturphase sollte die Aktie daher überproportional von einem gesteigerten Interesse der Investoren profitieren können und bietet hierdurch vielversprechende Handelsansätze. Aber auch die Quartalszahlen wirken sich derzeit positiv auf den Kursverlauf aus und verhelfen womöglich ...

