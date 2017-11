Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.48 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.578,80 -0,12% +15,41% Euro-Stoxx-50 3.567,02 -0,21% +8,40% Stoxx-50 3.148,32 -0,47% +4,58% DAX 13.070,96 -0,03% +13,85% FTSE 7.426,20 +0,15% +3,97% CAC 5.334,90 -0,13% +9,72% Nikkei-225 22.380,01 -0,00% +17,08% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,2 +15

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,52 56,76 -0,4% -0,24 -1,0% Brent/ICE 62,97 63,16 -0,3% -0,19 +7,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.273,72 1.278,35 -0,4% -4,63 +10,6% Silber (Spot) 16,94 17,05 -0,6% -0,10 +6,4% Platin (Spot) 930,45 932,50 -0,2% -2,05 +3,0% Kupfer-Future 3,10 3,12 -0,4% -0,01 +22,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der zaghaften Erholung vom Montag dürften die US-Börsen am Dienstag einen kleinen Rücksetzer erleben. Der Future auf den S&P-500 verliert vorbörslich 0,1 Prozent.

Zentrales Thema an der Wall Street bleibt die Steuerreform, die US-Präsident Donald Trump im Wahlkampf versprochen hat, deren Zustandekommen aber immer noch ungewiss ist. An Konjunkturdaten werden am Dienstag die Erzeugerpreise aus dem Oktober veröffentlicht. Daneben gilt das Interesse der Zentralbankerkonferenz in Frankfurt, auf der auch die scheidende Fed-Chefin Janet Yellen sprechen wird.

Als eines der letzten großen US-Unternehmen hat Home Depot vorbörslich Geschäftszahlen vorgelegt. Der Betreiber von Heimwerkermärkten erhöhte dabei seine Umsatzprognose für das laufende Jahr. Das kommt bei den Anlegern zunächst gut an. Im vorbörslichen Handel auf nasdaq.com steigt die Aktie um gut 3 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erzeugerpreise Oktober PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Börsen zeigen sich am Dienstagmittag wenig verändert. Händler sprechen von einem Stabilisierungstag, nachdem der DAX innerhalb weniger Handelstage 560 Punkte zurückgekommen war und dann am Montag einen zumindest vorläufigen Boden ausbildete. Dabei sind die Ausschläge in den Einzeltiteln wegen der Nervosität der Anleger immer noch groß. Etwas gestützt wird die Stimmung von überraschend starken deutschen BIP-Zahlen. Diese treiben allerdings auch den Euro. Am Anleihenmarkt verändern sich die Kurse dagegen nur wenig. Daneben steht immer noch die Berichtssaison im Blick. Nach Zahlen, die sich im Rahmen der Erwartungen bewegen, verliert die RWE-Aktie 1,2 Prozent. Infineon steigen um 2,9 Prozent. Die Entwicklung in der wichtigen Automotive-Sparte hat zwar enttäuscht, allerdings sei dies vornehmlich auf negative Währungseffekte zurückzuführen. Positiv wird aufgenommen, dass Infineon im neuen Geschäftsjahr das Wachstumstempo halten will. Für Henkel geht es um 4 Prozent nach unten: Der Umsatz hat die Erwartungen nicht erfüllt, genausowenig wie das bereinigte EBIT. Mit 5,5 im Plus zeigen sich Vodafone. Dass Vodafone die Prognose erhöhe habe man nicht auf dem Radar gehabt. Als stark werden die Zahlen von United Internet (plus 2,6 Prozent) und Drillisch (plus 3,0 Prozent) im Handel bezeichnet. Mit minus 4,8 Prozent reagieren Nordex auf die Zahlen und die gesenkte Prognose des Unternehmens. Nach einer Gewinnwarnung brechen Centrotec um 11 Prozent ein. Die Neunmonatszahlen von Deutsche Wohnen sind nach Einschätzung von Baader Helvea "solide aber unspektakulär" ausgefallen. Die Aktie gewinnt 0,3 Prozent. Nach positiven Analystenstimmen rücken Deutsche Pfandbriefbank um 2,9 Prozent vor. Nach einer Kaufempfehlung durch HSBC steigen Talanx 1,2 Prozent. In Frankreich ziehen Vivendi mit einer Kaufempfehlung durch JP Morgan um gut 3 Prozent an.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:15 Fr, 17.18 % YTD EUR/USD 1,1724 +0,63% 1,1651 1,1654 +11,5% EUR/JPY 133,24 +0,79% 132,20 132,24 +8,4% EUR/CHF 1,1662 +0,45% 1,1609 1,1608 +8,9% EUR/GBP 0,8946 +0,61% 0,8892 1,1332 +5,0% USD/JPY 113,63 +0,14% 113,47 113,47 -2,8% GBP/USD 1,3109 +0,08% 1,3099 1,3208 +6,3%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Rote Vorzeichen haben am Dienstag die Kurstableaus an den Börsen in Ostasien und Australien dominiert. Neue Konjunkturdaten aus China waren zwar wie erwartet ausgefallen, allerdings zeigten sie ein minimal schwächeres Wachstum an als noch im Vormonat. Den Rücksetzer in Schanghai sahen Händler auch im Zusammenhang mit dem unter Erwarten ausgefallenen Anstieg der Geldmenge M2 im Oktober und Spekulationen über eine Liquiditätsverknappung. Der australische Aktienmarkt habe unter einem Rückgang der Rohstoffpreise und Gewinnmitnahmen gelitten, hieß es im Handel. Woodside Petroleum verloren 3,2 Prozent nach dem schon länger erwarteten Ausstieg von Royal Dutch Shell. In Seoul standen Aktien aus der Reisebranche auf den Verkaufslisten vor dem Hintergrund der Spannungen mit Nordkorea. Asiana Airlines verloren 1,7 Prozent, während sich Korean Air Lines von Verlusten im Verlauf noch erholten und knapp im Plus schlossen. Unter den weiteren Einzelwerten zeigten sich Yue Yuen im Hongkonger Späthandel knapp 9 Prozent und Pou Sheng fast 20 Prozent im Minus. Pou Sheng, die chinesische Einzelhandelstocher des Sportartikelherstellers Yue Yuen, hatte einen 75-prozentigen Gewinneinbruch gemeldet. Geely (+5,5 Prozent) profitierten davon, dass die Muttergesellschaft Zhejiang Geely das US-Start-up-Unternehmen Terrafugia kaufen will, einen Pioneer in der Entwicklung fliegender Autos. Cathay Pacific (-2,1 Prozent) litten erneut darunter, dass die Aktie zum 1. Dezember aus dem Hang-Seng-Index absteigt. Mizuho Financial Group gaben in Tokio um 1 Prozent nach. Die Bank hatte einen schwachen Gewinnausblick abgegeben und umfangreiche Stellenkürzungen angekündigt. Am Devisenmarkt zeigte sich der Dollar zum Yen von seinem Tagestief am Montag bei unter 113,30 erholt und kostete zuletzt knapp 113,70. Der Yen dürfte auch etwas davon geschwächt worden sein, dass die japanische Notenbank ihre geldpolitische Lockerung fortsetzen wird, um ihr Inflationsziel von 2 Prozent zu erreichen, wie deren Gouverneur Haruhiko Kuroda sagte.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt bilden sich im frühen Handel am Dienstag zurück. Stützend wirken überraschend gute Wachstumszahlen aus Deutschland. Das sind auch gute Nachrichten für den Kreditmarkt, sprechen diese doch dafür, dass die Ausfallraten niedrig bleiben werden. Daneben stützen das weiterhin hohe Emissionsvolumen sowie die Kauftätigkeit der EZB den Markt.

Mit Interesse dürften die Anleger am Dienstag die in Frankfurt stattfindende Konferenz über Zentralbank-Kommunikation verfolgen, an der neben EZB-Präsident Mario Draghi, Fed-Chefin Janet Yellen, der Chef der japanischen Notenbank Haruhiko Kuroda sowie der Chef der Bank of England Mark Carney teilnehmen werden. Marktbewegende Aussagen zur aktuellen Geldpolitik werden allerdings nicht erwartet.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Infineon erfüllt seine Ziele und will 2018 das Wachstum halten

Infineon hat auch im vierten Quartal von der anhaltend starken Nachfrage nach Halbleitern für Fahrzeuge und Industrie profitiert. Der Umsatz ging zum Vorquartal leicht zurück, die Umsatzrendite über die vier Segmente hinweg erreichte wie angekündigt 18 Prozent. Trotz des Gegenwinds durch den schwächeren Dollar habe Infineon seine im März erhöhte Prognose erreicht, erklärte Vorstandschef Reinhard Ploss bei Vorlage der Jahresbilanz. Der Chiphersteller will seinen Aktionären eine Dividende von 0,25 Euro zahlen. Das sind 3 Cent mehr als im Vorjahr.

Eon schließt neue syndizierte Kreditlinie über 2,75 Mrd EUR ab

Der Energieversorger Eon hat eine neue syndizierte Kreditlinie über 2,75 Milliarden Euro abgeschlossen. Sie ersetzt die bisherige Kreditlinie über 3,5 Milliarden Euro mit einer Restlaufzeit bis 2019. Die neue Kreditlinie hat eine Laufzeit von fünf Jahren und enthält zwei Optionen zur Laufzeitverlängerung um jeweils ein Jahr. Darüber hinaus kann das Kreditvolumen während der Vertragslaufzeit um bis zu 500 Millionen Euro erhöht werden.

RWE warnt: Kohlekraftwerke sind nicht durch Gasturbinen zu ersetzen

Der Energieversorger RWE hat die Jamaika-Parteien vor einem schnellen Kohleausstieg gewarnt. Finanzvorstand Markus Krebber appellierte in einer Telefonkonferenz nach den Neunmonatszahlen an Union, FDP und Grüne, bei den Sondierungen den Strompreis und die Versorgungssicherheit nicht aus den Augen zu verlieren. "Um kurzfristiger Erfolge willen, dürfen nicht langfristig schwerwiegende Konsequenzen in Kauf genommen werden", sagte Krebber mit Blick auf den Plan der Gruppen, bis 2020 die 20 schmutzigsten Kraftwerke abzustellen.

Henkel steigert Umsatz und EBIT, erhöht Ausblick für Gewinn je Aktie

