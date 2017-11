DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.48 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.578,80 -0,12% +15,41% Euro-Stoxx-50 3.567,02 -0,21% +8,40% Stoxx-50 3.148,32 -0,47% +4,58% DAX 13.070,96 -0,03% +13,85% FTSE 7.426,20 +0,15% +3,97% CAC 5.334,90 -0,13% +9,72% Nikkei-225 22.380,01 -0,00% +17,08% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,2 +15

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,52 56,76 -0,4% -0,24 -1,0% Brent/ICE 62,97 63,16 -0,3% -0,19 +7,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.273,72 1.278,35 -0,4% -4,63 +10,6% Silber (Spot) 16,94 17,05 -0,6% -0,10 +6,4% Platin (Spot) 930,45 932,50 -0,2% -2,05 +3,0% Kupfer-Future 3,10 3,12 -0,4% -0,01 +22,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der zaghaften Erholung vom Montag dürften die US-Börsen am Dienstag einen kleinen Rücksetzer erleben. Der Future auf den S&P-500 verliert vorbörslich 0,1 Prozent.

Zentrales Thema an der Wall Street bleibt die Steuerreform, die US-Präsident Donald Trump im Wahlkampf versprochen hat, deren Zustandekommen aber immer noch ungewiss ist. An Konjunkturdaten werden am Dienstag die Erzeugerpreise aus dem Oktober veröffentlicht. Daneben gilt das Interesse der Zentralbankerkonferenz in Frankfurt, auf der auch die scheidende Fed-Chefin Janet Yellen sprechen wird.

Als eines der letzten großen US-Unternehmen hat Home Depot vorbörslich Geschäftszahlen vorgelegt. Der Betreiber von Heimwerkermärkten erhöhte dabei seine Umsatzprognose für das laufende Jahr. Das kommt bei den Anlegern zunächst gut an. Im vorbörslichen Handel auf nasdaq.com steigt die Aktie um gut 3 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erzeugerpreise Oktober PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Börsen zeigen sich am Dienstagmittag wenig verändert. Händler sprechen von einem Stabilisierungstag, nachdem der DAX innerhalb weniger Handelstage 560 Punkte zurückgekommen war und dann am Montag einen zumindest vorläufigen Boden ausbildete. Dabei sind die Ausschläge in den Einzeltiteln wegen der Nervosität der Anleger immer noch groß. Etwas gestützt wird die Stimmung von überraschend starken deutschen BIP-Zahlen. Diese treiben allerdings auch den Euro. Am Anleihenmarkt verändern sich die Kurse dagegen nur wenig. Daneben steht immer noch die Berichtssaison im Blick. Nach Zahlen, die sich im Rahmen der Erwartungen bewegen, verliert die RWE-Aktie 1,2 Prozent. Infineon steigen um 2,9 Prozent. Die Entwicklung in der wichtigen Automotive-Sparte hat zwar enttäuscht, allerdings sei dies vornehmlich auf negative Währungseffekte zurückzuführen. Positiv wird aufgenommen, dass Infineon im neuen Geschäftsjahr das Wachstumstempo halten will. Für Henkel geht es um 4 Prozent nach unten: Der Umsatz hat die Erwartungen nicht erfüllt, genausowenig wie das bereinigte EBIT. Mit 5,5 im Plus zeigen sich Vodafone. Dass Vodafone die Prognose erhöhe habe man nicht auf dem Radar gehabt. Als stark werden die Zahlen von United Internet (plus 2,6 Prozent) und Drillisch (plus 3,0 Prozent) im Handel bezeichnet. Mit minus 4,8 Prozent reagieren Nordex auf die Zahlen und die gesenkte Prognose des Unternehmens. Nach einer Gewinnwarnung brechen Centrotec um 11 Prozent ein. Die Neunmonatszahlen von Deutsche Wohnen sind nach Einschätzung von Baader Helvea "solide aber unspektakulär" ausgefallen. Die Aktie gewinnt 0,3 Prozent. Nach positiven Analystenstimmen rücken Deutsche Pfandbriefbank um 2,9 Prozent vor. Nach einer Kaufempfehlung durch HSBC steigen Talanx 1,2 Prozent. In Frankreich ziehen Vivendi mit einer Kaufempfehlung durch JP Morgan um gut 3 Prozent an.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:15 Fr, 17.18 % YTD EUR/USD 1,1724 +0,63% 1,1651 1,1654 +11,5% EUR/JPY 133,24 +0,79% 132,20 132,24 +8,4% EUR/CHF 1,1662 +0,45% 1,1609 1,1608 +8,9% EUR/GBP 0,8946 +0,61% 0,8892 1,1332 +5,0% USD/JPY 113,63 +0,14% 113,47 113,47 -2,8% GBP/USD 1,3109 +0,08% 1,3099 1,3208 +6,3%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Rote Vorzeichen haben am Dienstag die Kurstableaus an den Börsen in Ostasien und Australien dominiert. Neue Konjunkturdaten aus China waren zwar wie erwartet ausgefallen, allerdings zeigten sie ein minimal schwächeres Wachstum an als noch im Vormonat. Den Rücksetzer in Schanghai sahen Händler auch im Zusammenhang mit dem unter Erwarten ausgefallenen Anstieg der Geldmenge M2 im Oktober und Spekulationen über eine Liquiditätsverknappung. Der australische Aktienmarkt habe unter einem Rückgang der Rohstoffpreise und Gewinnmitnahmen gelitten, hieß es im Handel. Woodside Petroleum verloren 3,2 Prozent nach dem schon länger erwarteten Ausstieg von Royal Dutch Shell. In Seoul standen Aktien aus der Reisebranche auf den Verkaufslisten vor dem Hintergrund der Spannungen mit Nordkorea. Asiana Airlines verloren 1,7 Prozent, während sich Korean Air Lines von Verlusten im Verlauf noch erholten und knapp im Plus schlossen. Unter den weiteren Einzelwerten zeigten sich Yue Yuen im Hongkonger Späthandel knapp 9 Prozent und Pou Sheng fast 20 Prozent im Minus. Pou Sheng, die chinesische Einzelhandelstocher des Sportartikelherstellers Yue Yuen, hatte einen 75-prozentigen Gewinneinbruch gemeldet. Geely (+5,5 Prozent) profitierten davon, dass die Muttergesellschaft Zhejiang Geely das US-Start-up-Unternehmen Terrafugia kaufen will, einen Pioneer in der Entwicklung fliegender Autos. Cathay Pacific (-2,1 Prozent) litten erneut darunter, dass die Aktie zum 1. Dezember aus dem Hang-Seng-Index absteigt. Mizuho Financial Group gaben in Tokio um 1 Prozent nach. Die Bank hatte einen schwachen Gewinnausblick abgegeben und umfangreiche Stellenkürzungen angekündigt. Am Devisenmarkt zeigte sich der Dollar zum Yen von seinem Tagestief am Montag bei unter 113,30 erholt und kostete zuletzt knapp 113,70. Der Yen dürfte auch etwas davon geschwächt worden sein, dass die japanische Notenbank ihre geldpolitische Lockerung fortsetzen wird, um ihr Inflationsziel von 2 Prozent zu erreichen, wie deren Gouverneur Haruhiko Kuroda sagte.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt bilden sich im frühen Handel am Dienstag zurück. Stützend wirken überraschend gute Wachstumszahlen aus Deutschland. Das sind auch gute Nachrichten für den Kreditmarkt, sprechen diese doch dafür, dass die Ausfallraten niedrig bleiben werden. Daneben stützen das weiterhin hohe Emissionsvolumen sowie die Kauftätigkeit der EZB den Markt.

Mit Interesse dürften die Anleger am Dienstag die in Frankfurt stattfindende Konferenz über Zentralbank-Kommunikation verfolgen, an der neben EZB-Präsident Mario Draghi, Fed-Chefin Janet Yellen, der Chef der japanischen Notenbank Haruhiko Kuroda sowie der Chef der Bank of England Mark Carney teilnehmen werden. Marktbewegende Aussagen zur aktuellen Geldpolitik werden allerdings nicht erwartet.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Infineon erfüllt seine Ziele und will 2018 das Wachstum halten

Infineon hat auch im vierten Quartal von der anhaltend starken Nachfrage nach Halbleitern für Fahrzeuge und Industrie profitiert. Der Umsatz ging zum Vorquartal leicht zurück, die Umsatzrendite über die vier Segmente hinweg erreichte wie angekündigt 18 Prozent. Trotz des Gegenwinds durch den schwächeren Dollar habe Infineon seine im März erhöhte Prognose erreicht, erklärte Vorstandschef Reinhard Ploss bei Vorlage der Jahresbilanz. Der Chiphersteller will seinen Aktionären eine Dividende von 0,25 Euro zahlen. Das sind 3 Cent mehr als im Vorjahr.

Eon schließt neue syndizierte Kreditlinie über 2,75 Mrd EUR ab

Der Energieversorger Eon hat eine neue syndizierte Kreditlinie über 2,75 Milliarden Euro abgeschlossen. Sie ersetzt die bisherige Kreditlinie über 3,5 Milliarden Euro mit einer Restlaufzeit bis 2019. Die neue Kreditlinie hat eine Laufzeit von fünf Jahren und enthält zwei Optionen zur Laufzeitverlängerung um jeweils ein Jahr. Darüber hinaus kann das Kreditvolumen während der Vertragslaufzeit um bis zu 500 Millionen Euro erhöht werden.

RWE warnt: Kohlekraftwerke sind nicht durch Gasturbinen zu ersetzen

Der Energieversorger RWE hat die Jamaika-Parteien vor einem schnellen Kohleausstieg gewarnt. Finanzvorstand Markus Krebber appellierte in einer Telefonkonferenz nach den Neunmonatszahlen an Union, FDP und Grüne, bei den Sondierungen den Strompreis und die Versorgungssicherheit nicht aus den Augen zu verlieren. "Um kurzfristiger Erfolge willen, dürfen nicht langfristig schwerwiegende Konsequenzen in Kauf genommen werden", sagte Krebber mit Blick auf den Plan der Gruppen, bis 2020 die 20 schmutzigsten Kraftwerke abzustellen.

Henkel steigert Umsatz und EBIT, erhöht Ausblick für Gewinn je Aktie

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 14, 2017 06:48 ET (11:48 GMT)

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-

Der Konsumgüterhersteller Henkel hat im dritten Quartal Umsatz und operativen Gewinn aufgrund von guter Nachfrage im Bereich Adhesive Technologies, straffem Kostenmanagement und der Konsolidierung mehrerer Akquisitionen gesteigert. Fürs Gesamtjahr hat Henkel den Ausblick für den bereinigten Gewinn je Vorzugsaktie angehoben, behält aber Prognosen für Umsatz und bereinigte EBIT-Marge bei und erwartet zunehmend negative Währungseffekte. Henkel erwartet nun für 2017 einen bereinigten Gewinn je Vorzugsaktie von rund 9 Prozent, von zuvor 7 bis 9 Prozent.

Salzgitter-Konzern erzielt bestes Neunmonatsergebnis seit 2008

Der Stahlkonzern Salzgitter ist wie angekündigt sehr erfolgreich durch die ersten neun Monate gekommen. Nachdem das Unternehmen aus der gleichnamigen Stadt Anfang November bereits über eine Verachtfachung des Vorsteuergewinns auf 174,5 Millionen Euro berichtet hatte, reichte die Salzgitter AG nun Details nach. Die anhaltend gute Auftragslage und die hohen Mengen hätten zu spürbar höheren Durchschnittserlösen geführt. Das beste Neunmonatsergebnis seit 2008 lasse ihn zuversichtlich auch in das neue Geschäftsjahr blicken, so Salzgitter-Chef Heinz Jörg Fuhrmann.

Adler Real Estate leidet unter schwächerem Bewertungsergebnis

Das Immobilienunternehmen Adler Real Estate AG hat zwar seine für die Immobilienwirtschaft wichtige operative Kennziffer FFO I in den ersten neun Monaten gesteigert, unter dem Strich aber deutlich weniger verdient. Die FFO I legten dank höherer Mieteinnahmen und gesunkener Schulden um 45 Prozent auf 27,1 Millionen Euro zu, wie Adler mitteilte. Das EBIT brach aber um 45 Prozent auf 120 Millionen und das Konzernergebnis gar um drei Viertel auf 24 Millionen Euro ein. Der kräftige Rückgang des Bewertungsergebnisses sei neben dem geringeren Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien der wesentliche Grund für den EBIT-Rückgang, hieß es im Geschäftsbericht.

Biotest leidet weiter unter Produktrückruf

Die Biotest AG hat nach einem teuren Produktrückruf in den ersten neun Monaten deutlich weniger umgesetzt und hat wie schon im Halbjahr rote Zahlen geschrieben. Der Rückruf von Humanalbumin und die temporäre Unterbrechung der Humanalbuminproduktion zu Beginn des Jahres ließen den Umsatz um knapp 9 Prozent auf 378 Millionen Euro fallen, wie der Arzneimittelhersteller mitteilte. Das EBIT der fortgeführten Geschäftsbereiche belief sich für die ersten drei Quartale 2017 auf minus 15,7 Millionen nach plus 47,5 Millionen Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Hafenbetreiber HHLA profitiert von regem Welthandel

Der hohe Umschlag am Hamburger Hafen lässt Umsatz und Gewinne des dortigen Hafenbetreibers rasch steigen. Der Umsatz sei in den ersten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,3 Prozent auf 942,8 Millionen Euro gestiegen, teilte die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) mit. Das Betriebsergebnis (EBIT) kletterte um 22,3 Prozent auf 155,2 Millionen Euro. Das für Aktionäre relevante Ergebnis nach Steuern und Anteilen anderer Gesellschafter verbesserte sich sogar um 30,2 Prozent auf 79,3 Millionen Euro.

Indus Holding bestätigt nach zweistelligem Wachstum Prognose

Die Industrieholding Indus ist in den ersten neun Monaten 2017 dank der robusten Konjunktur kräftig gewachsen und hält an ihren Jahreszielen fest. Der Umsatz erreichte 1,221 Milliarden Euro, ein Anstieg um 13,5 Prozent, wie die Indus Holding AG mitteilte. Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich auf 114,5 von 106,6 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Indus-Vorstand bestätigte seine Prognose für das laufende Jahr und geht von einem Jahresumsatz von mehr als 1,5 Milliarde Euro und einem EBIT zwischen 145 und 150 Millionen Euro aus. Auch für das Jahr 2018 rechnet der Vorstand mit einer Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung.

Sonderbelastungen drücken Gewinn bei MLP

Der Finanzdienstleister MLP hat im dritten Quartal aufgrund von Sonderaufwendungen einen erheblichen Gewinnrückgang berichtet, am Ausblick hält das Unternehmen aber fest. Das Konzernergebnis rutschte auf 0,6 Millionen von vorher 4 Millionen Euro ab. Die einmaligen Sonderaufwendungen bezifferte das SDAX-Unternehmen auf 5,5 Millionen Euro. Das operative EBIT ermäßigte sich um 15 Prozent auf 5,6 Millionen Euro. Die Gesamterlöse stiegen unterdessen um 4 Prozent auf 140,1 Millionen Euro.

Windeln.de steigert Umsatz und grenzt Verlust ein

Der Online-Händler windeln.de hat im dritten Quartal seinen Verlust weiter eingegrenzt. Der auf Kinder- und Babybedarf spezialisierte Anbieter verzeichnete vor allem im europäischen Ausland und in China ein kräftiges Wachstum und steigerte den Umsatz deutlich. Je verwässerter Aktie machte Windeln.de einen rückläufigen Quartalsverlust von 0,21 (0,34) Euro und von 0,89 (0,97) Euro im Neunmonatszeitraum.

Manz steigert Umsatz um 15 Prozent, Ergebnis im Plus

Der Spezialmaschinenbauer Manz hat im dritten Quartal 2017 seine Geschäftsentwicklung durch gezielte Organisationsmaßnahmen sowie dank der Bereinigung des Produktportfolios verbessert. Damit wurde eine in allen Segmenten stabile Entwicklung verzeichnet. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz insgesamt um 15,1 Prozent auf 193 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erreichte 8,5 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr ein Verlust von 15,2 Millionen verbucht wurde. Auch das EBIT erreichte mit 0,8 Millionen Euro die schwarzen Zahlen, nachdem es im Vorjahr mit minus 25,7 Millionen Euro negativ ausgefallen war.

Aldi und Lidl jagen britischen Einzelhändlern weiter Marktanteile ab

Die beiden deutschen Discounter Lidl und Aldi setzen ihre Aufholjagd in Großbritannien fort. Wie aus einer Studie von Kantar Worldpanel hervorgeht, baute Aldi seinen Marktanteil in den zwölf Wochen zum 5. November auf 6,7 von 6,1 Prozent im entsprechenden Vorjahreszeitraum aus. Der Marktanteil von Lidl stieg im gleichen Zeitraum auf 5,1 von 4,6 Prozent. Zudem konnten die beiden Discounter erneut zweistellige Erlöszuwächse vorweisen: Während Aldi mit 1,75 Milliarden britischen Pfund 13 Prozent mehr umsetzte, kletterten die Umsätze von Lidl um 15 Prozent auf 1,34 Milliarden Pfund.

AAP Implantate etwas pessimistischer - Kernbereich wächst

Beim Medizintechnikunternehmen AAP Implantate lagen Umsatz sowie Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im dritten Quartal im Rahmen der eigenen Erwartungen. Für das Gesamtjahr ist das Unternehmen aus Berlin inzwischen allerdings etwas pessimistischer und erwartet diese beiden Kennziffern nur am unteren Ende der Prognose. Das Unternehmen selbst wertet dies positiv, hat es doch in den Jahren zuvor die selbst gesteckten Ziele nicht geschafft. Erfreut zeigte sich AAP über die Entwicklung des Kerngeschäfts. Der Traumatologie-Umsatz wuchs sowohl im dritten Quartal als auch im Neunmonatszeitraum mit einer prozentual zweistelligen Rate.

Gesco sieht Umsatz und Ergebnis 2017/18 am oberen Rand der Prognose

Die Unternehmensgruppe Gesco hat ihren Gewinn im ersten Halbjahr 2017/2018 mehr als verdoppelt und ist etwas optimistischer für das gesamte Geschäftsjahr geworden. Unterm Strich verdiente die Industriegruppe 10,6 Millionen Euro nach 4,8 Millionen im Vorjahreszeitraum. Getragen wurde der kräftige Ergebnisanstieg den Angaben zufolge im Wesentlichen vom größten Segment Ressourcen-Technologie, in das erstmals die zum Jahreswechsel erworbene Pickhardt & Gerlach-Gruppe eingegangen ist. Für das gesamte Geschäftsjahr 2017/18 erwartet der Vorstand nun einen Umsatz und ein Ergebnis am oberen Rand der bislang prognostizierten Bandbreite.

Wüstenrot & Württembergische profitiert von Schaden-/Unfallversicherung

Die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe hat in den ersten neun Monaten 2017 von einer guten Entwicklung der Schaden- und Unfallversicherung und einem Beteiligungsverkauf profitiert. Unterm Strich verdiente der im SDAX notierte Konzern mit 214,7 Millionen Euro knapp 35 Millionen Euro beziehungsweise 19,4 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Alzchem hält nach guten neun Monaten an Zielen 2017 fest

Das Spezialchemieunternehmen Alzchem AG sieht sich nach Umsatz- und Ergebnissteigerungen in den ersten neun Monaten auf Kurs, seine Jahresziele zu erreichen. Die operative Tochter der seit Anfang Oktober börsennotierten Alzchem Group AG meldete für die neun Monate per Ende September ein Umsatzplus von 8,9 Prozent auf 272,7 Millionen Euro. Zum Wachstum hätten alle drei Geschäftssegmente beigetragen, hieß es.

LPKF kann 2017 nur unteres Ende der Ergebnisziele erreichen

Die Geschäftsentwicklung der LPKF Laser & Electronics AG hat im dritten Quartal zwar Schwung aufgenommen, für das Erreichen der Ergebnisziele könnte es jedoch eng werden. Für 2017 erwartet der Vorstand zwar einen Umsatz im oberen Bereich der avisierten Spanne von 92 bis 100 Millionen Euro. Die EBIT-Marge soll aber nur in der unteren Hälfte der erwarteten Spanne von 1 bis 5 Prozent liegen. Wichtig für die Erreichung des EBIT-Ziels sei zudem die planmäßige Auslieferung der Solarsysteme zum Jahresende, teilte die LPKF Laser & Electronics AG mit.

OHB mit wächst dynamisch, hoher Auftragseingang

Der Raumfahrtkonzern OHB hat im dritten Quartal von einer hohen Zahl von Auftragseingängen profitiert. Insbesondere der Zuschlag für ein Satellitensystem zur weltweiten elektronischen Aufklärung gab OHB einen Schub. Die Gesamtleistung stieg in den ersten neun Monaten um 7 Prozent auf 541 Millionen Euro, das EBITDA legte um 11 Prozent auf 41,6 Millionen Euro zu.

Sixt Leasing leidet unter fallenden Auto-Restwerten

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 14, 2017 06:48 ET (11:48 GMT)

Der Sixt Leasing SE macht die Diskussion um die Sauberkeit von Dieselfahrzeugen zu schaffen. Im dritten Quartal musste die Gesellschaft die Risikovorsorge für die Restwerte der konzerneigenen Leasingfahrzeuge erhöhen, was das Konzernergebnis einbrechen ließ. Die Restwerterwartungen für zukünftige Fahrzeugverkäufe seien im Durchschnitt leicht gesunken, teilte Sixt Leasing mit, ohne die Diesel-Thematik konkret anzusprechen. Aus dem Autohandel war aber die deutlich gesunkene Nachfrage nach Diesel-Fahrzeugen berichtet worden.

Centrotec senkt Gewinnprognose

Der Heizungs- und Klimagerätehersteller Centrotec Sustainable hat in den ersten neun Monaten 2017 bei gut wachsenden Umsätzen einen deutlichen Einbruch der Erträge verzeichnet. Vor allem die Entwicklung am deutschen Heizungsmarkt blieb "deutlich unter den Erwartungen". Deshalb senkt Centrotec die Ergebnisprognose auf 28 bis 30 Millionen Euro. Bislang hatte das Unternehmen mit einem EBIT zwischen 33 und 35 Millionen Euro gerechnet.

Bauer sieht sich für Jahresziele weiter auf Kurs

Der Bau- und Maschinenbaukonzern Bauer sieht sich nach kräftigen Umsatz- und Ergebnissteigerungen in den ersten neun Monaten auf Kurs, seine Jahresziele zu erreichen. Von Januar bis September legte die Gesamtkonzernleistung um 22 Prozent auf 1,398 Milliarden Euro zu. Die Umsatzerlöse kletterten um 27,5 Prozent auf 1,266 Milliarden Euro. Das EBIT fiel mit 48,9 Millionen Euro um fast 29 Prozent höher aus als vor einem Jahr. Das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich auf 6,9 Millionen Euro von minus 4,0 Millionen im Vorjahr.

Vodafone hebt Jahresprognose an

Der Mobilfunkkonzern Vodafone hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr nach einem starken Gewinnanstieg in den ersten sechs Monaten angehoben. Der gemessen an der Kundenzahl zweitgrößte Mobilfunkanbieter der Welt rechnet beim bereinigten EBITDA 2017/18 nun mit einem organischen Wachstum von rund 10 Prozent nach bislang prognostizierten 4 bis 8 Prozent. Der freie Cashflow soll über 5 Milliarden Euro liegen.

Axa bekräftigt vor Investorenkonferez die Mittelfristziele

Der französische Versicherer Axa hat im Vorfeld seiner Investorenkonferenz die Mittelfristziele bekräftigt. Im Rahmen des Plans "Ambition 2020" geht das Unternehmen davon aus, dass der Gewinn je Aktie jährlich innerhalb des Zielkorridors von 3 bis 7 Prozent wachsen wird. Darüber rechnen die Franzosen mit einer bereinigte Eigenkapitalrendite von 12 bis 14 Prozent und eine Solvency-II-Quote zwischen 170 und 230 Prozent.

Peach Property kauft gut 1.100 Wohnungen im Großraum Bielefeld

Die Peach Property Group hat erneut in Deutschland zugekauft. Der auf Bestandshaltung in Deutschland spezialisierte Investor übernimmt nach eigenen Angaben 1.109 Wohnungen im Großraum Bielefeld. Der gesamte Wohnungsbestand der Gesellschaft aus Zürich steige dadurch um 23 Prozent auf 5.979 Einheiten, teilte Peach mit.

Weniger notleidende Kredite bei der Raiffeisen Bank International

Die Raiffeisen Bank International sieht sich nach den ersten neun Monaten im Plan zum Erreichen ihrer Ziele. So soll die Kreditrisikovorsorge 2017 deutlich unter dem Niveau von 2016 (758 Millionen Euro) bleiben. Möglich sei dies dank hoher Rückflüsse und Erlöse aus Verkäufen notleidender Kredite. Per Ende September lag der Anteil der notleidenden Kredite an den gesamten Krediten der Bank (NPL-Quote) bei 6,7 Prozent. Für Ende 2016 meldete die Raiffeisen Bank International, die seit Jahresanfang mit der Raiffeisen Zentralbank Österreich (RZB) fusioniert ist, eine Quote von 8,7 Prozent.

Alstom verdient im ersten Geschäftshalbjahr deutlich mehr

Der französische Bahntechnikkonzern Alstom hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/18 kräftigt gesteigert. Der Nettogewinn kletterte von April bis September um 66 Prozent auf 213 Millionen Euro. Zur Begründung verwies die Alstom SA auf operative Verbesserungen und Volumenzuwächse. Die Erlöse legten auf 3,76 Milliarden Euro von 3,57 Milliarden im Vorjahreszeitraum zu.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2017 06:48 ET (11:48 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.