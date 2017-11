Der allergrößte Kostenblock, so haben die Erhebungen der Unternehmensberatung Heckner im Rahmen des Busch-Jaeger-Betriebsvergleichs ergeben, sind die Personalkosten eines Elektrohandwerksbetriebes. Wer sein Unternehmen strategisch richtig aufstellt, wird sich vor allem darauf konzentrieren, die wertvolle Ressource Personal effektiv einzusetzen. Der geneigte Leser wird Vorgänge wie diese, die in einem Unternehmen des Elektrohandwerks tagtäglich genauso stattfinden können, schon gut kennen.

Auftragsannahme

Ein Kunde ruft an, er meldet einen Defekt an seiner elektrischen Anlage. Bei fortschrittlichen Unternehmen wird dieser Anruf des Kunden sofort in der EDV erfasst. Man weiß auch, um welchen Kunden bei welcher Adresse mit welcher Telefonnummer es sich handelt und kann feststellen, ob er seine letzte Rechnung pünktlich bezahlt hat.

Dokumentation der Leistung

Dieser Vorgang der Erfassung der Information in der EDV lässt sich mit »Handwerk 4.0« um-schreiben. Was allerdings dann passiert, ist eher »Handwerk 2.0«. Viele Betriebe drucken danach den Kundendienstauftrag mit der Argumentation aus, man benötige entsprechende Unterlagen und vor allem muss der Kunde den Auftrag unterschreiben. Wenn der Auftrag ausgedruckt ist und nicht unter dem Fahrersitz des Firmenautos verschwindet, wird er danach in der Firma abgeliefert und wiederum in eine Version von »Handwerk 4.0«, nämlich digital, umgewandelt.

Schnittstelle Technik - Büro

Dazwischen gibt es allerdings noch einige Telefonate. Die Mitarbeiterin im Büro versucht den Monteur mehrfach zu erreichen (was Zeit kostet, je Minute ungefähr 1?€) und als sie den Mitarbeiter schließlich erreicht und ihn bei der Arbeit stört, ergibt sich eine längere Diskussion, weil der handgeschriebene Text auf dem Regiezettel nicht ordentlich zu lesen ist. Man vereinbart, sich am nächsten Morgen noch einmal im Büro zu treffen (kostet eine viertel Stunde für zwei Personen = 30?€), um die nicht lesbaren Daten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...