HAMBORNER REIT AG: Amtsniederlegungen im Aufsichtsrat

Amtsniederlegungen im Aufsichtsrat

HAMBORNER REIT AG, Goethestraße 45, 47166 Duisburg, 14. November 2017

Der langjährige Vorsitzende des Aufsichtsrats der HAMBORNER REIT AG, Herr Dr. Eckart John von Freyend, hat der Gesellschaft soeben mitgeteilt, dass er sein Amt als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrates altersbedingt mit Wirkung zum Ablauf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung der HAMBORNER REIT AG am 26. April 2018 niederlegt.

Der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats der HAMBORNER REIT AG wird zu gegebener Zeit einen geeigneten Nachfolger für die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der HAMBORNER REIT AG vorschlagen.

HAMBORNER REIT AG - Der Vorstand

Dr. Rüdiger Mrotzek (Vorstand)

Hans Richard Schmitz (Vorstand)

HAMBORNER REIT AG
Goethestraße 45
47166 Duisburg
Deutschland

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, SIX

