Frankfurt - Die Luft für das sozialistisch regierte Venezuela wird immer dünner. Nachdem erste Verhandlungen mit Gläubigern des hochverschuldeten Landes keine Ergebnisse gebracht haben, senkt die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) den Daumen. Wie S&P am Dienstag mitteilte, habe das Land Kuponzahlungen für zwei auf US-Dollar lautende Anleihen nicht fristgerecht geleistet. Als Folge stellten die Bonitätswächter einen Zahlungsausfall fest.

Die Bewertung der beiden betroffenen Anleihen werde auf "D" für Zahlungsausfall gesenkt, teilte S&P mit. Zudem werde die Note für langlaufende Anleihen in Fremdwährung auf "SD" für "Selected Default" (begrenzter Zahlungsausfall) verringert. Die Bewertung für Anleihen in heimischer Währung stehe weiterhin unter verschärfter Beobachtung (Creditwatch). S&P geht zu 50 Prozent davon aus, dass Venezuela in den kommenden drei Monaten einen weiteren Zahlungsausfall verzeichne.

Mit dem Rücken zur Wand

Das hochverschuldete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...