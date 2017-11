Hamburg - Nachdem sich die Berichtsaison dem Ende neigt, rücken wieder die Wirtschaftsdaten in den Fokus, so Carsten Mumm, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.Die Konjunktur laufe robust - das BIP-Wachstum sei in Europa jüngst auf 2,2% angehoben worden - und die Unternehmensgewinne würden sich sukzessive verbessern. Deutschland könne heute mit den veröffentlichten BIP-Zahlen von +0,8% für das 3. Quartal deutlich positiv überraschen. Erwartet sei nur ein Wachstum von +0,5% nach +0,6% im 2. Quartal gewesen. Das BIP-Wachstum in Italien sei für das 3. Quartal auf vergleichsweise gute +0,4% geschätzt worden, auch diese Zahl habe mit +0,5% übertroffen werden können. Nochmal leicht höher habe sich der ZEW-Index für Deutschland mit 18,7 nach 17,6 Punkten gezeigt (erwartet worden seien allerdings 19,8).

