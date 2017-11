Deutschland liefert Rüstungsgüter im Wert von 148 Millionen Euro nach Saudi-Arabien. Die Exporte sind lange geplant, doch wegen der immer angespannteren Konfliktlage im Nahen Osten politisch heikel. Eine Analyse.

Saudi-Arabien hat auch im dritten Quartal 2017 Rüstungsgüter aus Deutschland bekommen - im Wert von knapp 148 Millionen Euro, wie aus der Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage des Linken-Abgeordneten Stefan Liebich hervorgeht. Das ist etwa dreimal so viel wie im dritten Quartal 2016. Allerdings weist das Ministerium daraufhin, dass einzelne Quartalswerte "kein tauglicher Gradmesser für eine bestimmte Rüstungspolitik" seien. Die "Süddeutsche Zeitung" hatte zuerst über diesen Export berichtet.

Angesichts der immer angespannteren Konfliktlage im Nahen Osten sind Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien politisch heikel. Im Jemen führt das Land einen Krieg gegen die vom Iran unterstützten Huthi-Milizen mit vielen zivilen Opfern. Offenbar mischt sich Saudi-Arabien nun auch im Libanon ein: Seine Rolle beim Rücktritt des Ministerpräsidenten vergangene Woche ist unklar und könnte zur Destabilisierung des in den letzten Jahren prosperierenden Landes beitragen. Auch im deutschen Außenministerium herrscht die Sorge, dass der Libanon in den Großkonflikt der Region hineingezogen werden könnte, in dem das sunnitische Saudi-Arabien und der schiitische Iran um die Vorherrschaft im Nahen Osten kämpfen.

