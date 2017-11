Schwere Zerstörung, viele Tote und panisch fliehende Zivilisten: Im Internet veröffentlichte Videoaufnahmen zeigen Horrorbilder von Luftangriffen auf einen Markt westlich von Aleppo in Syrien. Die Zahl der Opfer steigt.

Nach Luftangriffen auf einen Markt im Norden Syriens ist die Zahl der Opfer nach Angaben von Aktivisten auf 61 gestiegen. Darunter seien auch fünf Kinder und sechs Frauen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Dienstag mit. Die Zahl der Toten könne weiter steigen, da es auch viele Verletzte gebe. Die Rettungsmaßnahmen liefen weiter. Der Markt in Atareb westlich von Aleppo sei am Montag mindestens dreimal getroffen worden. Ob die Angriffe auf den von Rebellen besetzten Ort von syrischen oder russischen Kampfflugzeugen ausgeführt wurden, war zunächst unklar.

Abdel Rahman Hassan von der syrischen Rettungsorganisation Weißhelme sprach von 60 Toten und rund 300 Verletzten. Die Weißhelme würden in den Trümmern nach weiteren Opfern suchen.

Von Aktivisten im Internet veröffentlichte Videoaufnahmen zeigten Horrorbilder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...