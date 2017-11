Die Aktie der Deutschen Bank mit Sitz in Frankfurt, Bundesland Hessen, konnte am Vortag bis fast 15,70 Euro ansteigen. Im Verlauf kam das Papier aber wieder deutlich zurück. Im heutigen frühen Handel ist der Titel bisher ebenfalls bei 15,70 Euro nach Süden abgedreht. Die Aktie könnte vor einem Rücklauf in den Trendkanal stehen. ...

