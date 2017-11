Die Nordex-Aktie, die ihren Kurswert zwischen 2014 und 2016 noch fast verdreifachte, verlor allein in diesem Jahr über 62 Prozent an Wert und die politischen Rahmenbedingungen, gepaart mit dem heutigen Zahlenwerk geben wenig Grund für Optimismus. In den ersten neun Monaten stagnierten die Erlöse bei 2,3 Milliarden Euro. Das Ebitda ging auf 181,9 (Vorjahr: 203,9) Millionen Euro...

