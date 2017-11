Maßgeschneiderte Lösung für Digital-Agenturen Zentrale Verwaltung von allen Kunden-Accounts Einfache Anpassung an den Markenauftritt von Agenturen

Zoho hat Zoho Social for Agencies angekündigt, eine Lösung für das Social-Media-Marketing. Sie wurde speziell auf die Anforderungen von Digital-Agenturen abgestimmt. Die Lösung ermöglicht es, die Social-Media-Konten von Kunden zentral zu verwalten und mit diesen gemeinsam Strategien zu planen und umzusetzen. Kundenspezifische Reports und zusammenfassende Statistiken geben zudem einen Überblick über die Resultate von Social-Media-Kampagnen.

"Im vergangenen haben sich viele Digital-Agenturen für Zoho Social entschieden", sagt Praval Singh, der für Zoho Social zuständige Produktmanager bei Zoho. "Die Lösung ermöglicht es ihnen, mit einer einzigen Plattform für alle ihre Kunden Strategien im Bereich Social Media umzusetzen." Auf Grundlage der Lösung hat Zoho eine spezielle Version entwickelt, die dediziert auf die Anforderungen von Digital-Agenturen ausgerichtet ist und mit der diese gleichzeitig ihr Branding stärken können. "Neu sind Collaboration-Funktionen. Sie erlauben es Mitarbeitern von Agenturen, einfacher und effizienter miteinander und mit Kunden Informationen auszutauschen, und das über dieselbe Plattform", so Singh weiter. "Dies schlägt sich in schnelleren und fundierteren Entscheidungen nieder, außerdem in einer engeren Kundenbindung."

Zoho Social for Agencies: Maßgeschneidert Lösung für Agenturen

Agenturen bietet Zoho Social for Agencies eine Reihe von Vorteilen. Sie können beispielsweise separate Content Pipelines für jeden Kunden verwalten. Hilfestellung gibt dabei ein Publishing-Kalender, der sich besonders intuitiv bedienen lässt. So lassen sich mittels Drag-and-Drop die Veröffentlichungstermine von Posts auf einfache Weise neu planen und über einen bestimmten Zeitraum verteilen. Die Funktion SmartIQ Predictive Scheduling ermittelt den optimalen Veröffentlichungszeitpunkt eines Beitrags. Dazu wertet sie die Engagement Rate von bereits veröffentlichten Posts aus.

Außerdem können Agenturen mit Zoho Social for Agencies ein Monitoring der Social-Media-Aktivitäten durchführen. Erfasst werden beispielsweise "Likes" bei Hashtags und die Erwähnung von Kunden in Beiträgen auf Social-Media-Plattformen. Weiterhin stehen umfassende Reporting-Funktionen zur Verfügung, inklusive vorgefertigter Statistiken. Sie erfassen und bewerten die Kennzahlen unterschiedlicher sozialer Netzwerke.

Vorteile von Zoho Social for Agencies

Zu den herausstechenden Funktionen von Zoho Social for Agencies zählen:

Management aller Kunden mit einem Tool: Agenturen können alle Kunden beziehungsweise Marken mit einer Software verwalten. Administratoren haben die Option, Rollen für Team-Mitglieder zu spezifizieren und diesen Kunden zuzuordnen.

Branding von Agenturen: Nutzer können Zoho Social for Agencies an ihr Corporate Design anpassen, etwa indem sie den Namen, das Logo und das Favicon der Agentur hinzufügen. Das Logo wird auch in E-Mails und Berichten sowie Einladungs-E-Mails an Kunden integriert.

Bessere Zusammenarbeit zwischen Agentur-Teams und Kunden: Mitarbeiter von Digital-Agenturen können auf einfache Weise Online-Diskussionen zu neuen Themen beginnen und so die interne Zusammenarbeit verbessern. Zudem haben sie die Möglichkeit, Kunden zu solchen Sitzungen einzuladen. Das beschleunigt Entscheidungsprozesse und dokumentiert gleichzeitig alle Absprachen.

Integration mit Facebook Lead Ads: Für Kunden, die Zoo CRM einsetzen, kann eine Agentur Leads aus Kampagnen auf Facebook generieren und direkt in das CRM-System übertragen. Die Daten müssen nicht manuell von Facebook heruntergeladen werden.

Preise und Verfügbarkeit

Zoho Social for Agencies steht in zwei Versionen zur Verfügung: Agency und Agency Plus. Beide sind ab sofort verfügbar. Die Ausgabe "Agency" kostet 1.000 Dollar pro Jahr für 15 Marken. "Agency Plus" steht für 1.500 Dollar jährlich für 25 Brands zur Verfügung. Beide Versionen enthalten alle Funktionen der Professional Edition von Zoho Social und lassen sich an das Corporate Design von Agenturen anpassen. Dies schließt den Namen einer Agentur, deren Logo, Favicons und Domains mit ein, zudem Reports und personalisierte Einladungs-E-Mails an Kunden.

Die Lösung von Zoho steht in sechs Sprachen zur Verfügung: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Italienisch.

Ergänzenden Informationen

