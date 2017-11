Friedrichsdorf (ots) -



So schön es ist, zusammen zu feiern - gesunde Ernährung sieht anders aus: Die letzten Wochen waren von Glühwein, Weihnachtsgans und Dominosteinen geprägt, an Silvester wurde mit dem ein oder anderen Gläschen Sekt das neue Jahr begrüßt... Bei vielen Menschen zeigen sich nun die Folgen: Sie fühlen sich müde und schlapp, die Haut ist unrein. Oft führt die Belastung auch zu einer erhöhten Infektanfälligkeit. Zeit für eine Detoxkur, die den Körper von Schlacken und Schadstoffen befreit und wieder für Energie und Wohlbefinden sorgt! Mit Luvos-Heilerde imutox lässt sich der Körper ganz einfach zuhause entgiften - ganzheitlich von innen und von außen.



Heilerde bindet Gifte und Schwermetalle



Die naturreine Luvos-Heilerde imutox hat dank ihrer einzigartigen Zusammensetzung aus wertvollen Mineralien und Spurenelementen eine ausgeprägte Bindungsfähigkeit. In Form von Pulver, Granulat oder Kapseln eingenommen, kann sie belastende Umweltgifte, Schwermetalle, Weichmacher, Bakterien- und Schimmelpilzgifte aus der Nahrung binden. Diese werden dann auf natürlichem Wege ausgeschieden. Auch kann sie als mineralischer Katalysator zellschädigende freie Radikale aus der Nahrung abbauen. Das schützt den Organismus vor oxidativem Stress, der für viele Krankheiten verantwortlich ist. Damit eignet sich Luvos-Heilerde imutox für die tägliche Entgiftung von innen. Nebenwirkungen sind keine bekannt.



Detox mit Genuss



Machen Sie zuhause eine 5-Tage-Detox-Kur zur Entgiftung - für mehr Energie und Wohlbefinden. Eine detaillierte Detox-Anleitung erhalten Sie kostenlos unter www.luvos.de. Die Broschüre enthält leckere Rezepte für fünf Tage sowie Tipps zur Ernährung, zu ganzheitlicher Körperpflege, aktivierender Bewegung und mentalem Detoxen.



Entgiftung von außen unterstützen



Eine ideale Ergänzung ist die gebrauchsfertige Paste von Luvos-Heilerde imutox mit Kapuzinerkresse: Sie entgiftet die Haut und verringert Belastungen durch die Umwelt. Zum regelmäßigen Haut-Detoxing trägt man die Paste auf von der Umwelt beanspruchte Körperpartien wie Gesicht, Hals, Dekolleté und den Rücken auf. Beim Trocknen entsteht eine Sogwirkung. Die Durchblutung der Haut wird verbessert, sie wird wieder mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt und kann aufatmen. Schädliche Giftstoffe und Schlacken können noch besser über die Poren ausgeschieden werden. Zusätzlich lässt sich die zarte Gesichtshaut mit der SOS-Detox-Maske von Luvos mit Seefenchel und Heilerde verwöhnen. Sie reinigt porentief, bindet Feinstaub und Schadstoffe und sorgt für einen leuchtenden Teint.



Preise und Bezugsquellen: Luvos-Heilerde imutox ist in Apotheken, Reformhäusern, ausgewählten Drogerien und Bio-Fachgeschäften erhältlich. Preis: Granulat mit 50 Portionsbeuteln ca. 15,99 EUR, Pulver 380 g ca. 9,99 EUR, 180 Kapseln ca. 26,45 EUR, Paste 370 g ca. 9,49 EUR. Luvos SOS-Detox-Maske, Sachet mit 2 Anwendungen ca. 1,19 EUR.



Mitmachaktion für Ihre Leser: Mini-Detox-Kur



Die Luvos-Heilerde-Gesellschaft bietet Ihrer Redaktion eine kostenlose Detox-Mitmachaktion für Ihre Leserinnen und Leser in Kooperation mit der Deutschen Fastenakademie an. Für die fünftägige Mini-Detox-Kur für zwischendurch, die Ihre Leser zuhause durchführen können, erhalten die Teilnehmer ein Komplett-Detox-Paket mit Luvos-Heilerde imutox zum Einnehmen, einer Heilerde-Paste zum Skin Detoxing, einer SOS Detox-Maske und einer begleitenden Anleitungsbroschüre für eine 5-Tage Detox-Kur. Wir stellen Ihnen diese Mitmachaktion kostenlos zur Verfügung. Vereinbaren Sie mit uns Ihre Leseraktion. Eine kurze Mail oder ein Anruf genügen.



