Nach dem abgesagten Verkauf des Privatkundenbereichs hat Landeschef Rodríguez-Pina einen Fünfjahresplan erstellt, der höhere Ausgaben für die Digitalisierung vorsieht. Filialen sollen nicht geschlossen werden.

Nach dem abgesagten Verkauf ihrer Spanien-Tochter setzt die Deutsche Bank auf eine stärkere Digitalisierung ihrer Prozesse auf der iberischen Halbinsel. "Wir arbeiten an einem Strategieplan für die kommenden fünf Jahre, der höhere Investitionen im Privatkundengeschäft vorsieht", sagte der Spanien-Chef der Deutschen Bank, Antonio Rodríguez-Pina der Wirtschaftszeitung Expansión in einem am Dienstag veröffentlichten Interview.

Seinen Fünfjahresplan müsse der Vorstand der Deutschen Bank allerdings noch absegnen. "Es gibt noch keine konkreten Zahlen, aber wir haben die Zusage der Gruppe, mehr in die Digitalisierung zu investieren."

Die Deutsche Bank hatte ihr Privatkundengeschäft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...