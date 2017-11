Frauen sind auf Führungsebenen unterrepräsentiert. Nur 26 Prozent der Führungskräfte waren im vergangenen Jahr in der Privatwirtschaft weiblich. Kleine Betriebe werden häufiger von Frauen geführt, als große Konzerne.

Frauen sind in den Chefetagen deutscher Betriebe nach wie vor unterrepräsentiert. Im Jahr 2016 waren 26 Prozent der Führungskräfte auf der höchsten Leitungsebene in der Privatwirtschaft weiblich, wie aus einer am Dienstag vorgelegten repräsentativen Befragung durch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervorgeht. Der Anteil der Frauen auf der zweiten Führungsebene stieg zwar ...

