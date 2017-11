Der Europäische Gerichtshof stärkt das Aufenthaltsrecht von Nicht-EU-Bürgern in Großbritannien. Ehegatten aus Drittstaaten könnten durch die europäischen Verträge über ein "abgeleitetes Aufenthaltsrecht" verfügen.

Der Europäische Gerichtshof stärkt die Rechte ausländischer Angehöriger von EU-Bürgern in Großbritannien. Solche nicht aus der EU stammende Ausländer könnten unter bestimmten Umständen ein von den EU-Verträgen abgeleitetes Aufenthaltsrecht haben, entschieden die Luxemburger Richter am Dienstag. Das Urteil ist im Zusammenhang mit dem Brexit politisch heikel. Denn britische EU-Gegner stoßen sich auch am Einfluss ...

