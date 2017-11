Es ist eine herbe Niederlage für den Helmstedter Müllverbrenner EEW: Das Bezirksgericht Danzig hat in seinem finalen Urteil die Entscheidung der Zentralen Vergabekammer KIO bestätigt, nach der die Vergabe an EEW zurückgewiesen und der Auftrag unter Ausschluss von EEW neu vergeben werden musste, teilte der kommunale Entsorgungsbetrieb ZUT in der vergangenen Woche mit. EEW hatte gegen die Entscheidung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...