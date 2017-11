Laut einer aktuellen Umfrage sorgen sich Deutsche zwischen 30 und 59 Jahren am meisten vor sozialer Ungerechtigkeit oder drohender Altersarmut. Die meisten beschreiben ihre aktuelle Lebensqualität als gut oder sehr gut.

Ein Großteil der Deutschen im mittleren Alter sorgt sich über die soziale Ungleichheit in der Bundesrepublik. Auch der Umgang mit Pflegebedürftigen und drohende Altersarmut beschäftigt viele Menschen zwischen 30 und 59 Jahren, wie eine am Dienstag in Berlin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...