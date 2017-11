Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag von robusten Wachstumszahlen aus Deutschland und dem Euroraum profitiert. Am frühen Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1729 USD und damit einen halben Cent mehr als am Morgen. Der Dollar tendiert allerdings zu vielen Währungen schwach.

So gibt er auch gegenüber dem Franken leicht nach. Aktuell notiert das Währungspaar USD/CHF bei 0,9928, nachdem es am Morgen zeitweise noch klar über der 0,9950er-Marke gelegen hatte. Das Duo EUR/CHF notiert derweil wenig verändert ...

