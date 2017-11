Baden-Baden (ots) -



"Nachtcafé: Gegen meinen Willen - von Übergriffen und sexueller Gewalt" / Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Moderatorin Marlene Lufen, die als junge Frau einen sexuellen Übergriff erlebte / Freitag, 17. November 2017, 22 Uhr, SWR Fernsehen



Es ist der Albtraum jeder Frau auf dem abendlichen Heimweg: Der Täter schleicht sich aus dem Hinterhalt an und packt zu. Kaum ein Verbrechen hinterlässt in der Seele so tiefe Spuren wie eine Vergewaltigung. Es ist ein Vergehen, für das sich die Opfer nicht selten mehr schämen als die Täter. Es kommt aber auch immer wieder vor, dass Männer bewusst falsch beschuldigt werden. Die Folgen sind unschuldig verbrachte Jahre im Gefängnis, ein ruinierter Ruf und ein zerstörtes Leben. Eine längst überfällige Debatte über sexuelle Belästigung in unserer Gesellschaft hat aktuell der Skandal um den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein angestoßen. Wo hört ein nett gemeintes Kompliment auf und wo fängt sexuelle Belästigung an? Wie können Opfer sexueller Übergriffe mit ihrer Situation umgehen? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé: Gegen meinen Willen - von Übergriffen und sexueller Gewalt" am Freitag, 17. November, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.



Michael Steinbrecher begrüßt unter anderem folgende Gäste im "Nachtcafé": Marlene Lufen erlebte als junge Frau einen sexuellen Übergriff Warum so viele Frauen schweigen, wenn sie einen sexuellen Übergriff erleben, kann SAT1-Moderatorin Marlene Lufen gut nachvollziehen. Sie war 19 Jahre alt und Gelegenheits-Model, als der Vorfall passierte. Den Täter hatte sie damals aus Scham und Angst vor Vorverurteilung nicht angezeigt: "Während Opfer von anderen Gewalttaten oft großes Mitgefühl bekommen, werden Vergewaltigungsopfer fast immer in Zweifel gezogen."



Norbert Kuß saß unschuldig im Gefängnis



Welche furchtbaren Konsequenzen ein falscher Verdacht haben kann, musste Norbert Kuß erfahren. Sexueller Missbrauch an seiner Pflegetochter war der Vorwurf, der den Beamten für zwei Jahre unschuldig hinter Gitter brachte und sein Leben zerstörte: "Diese Haft kann man nie wiedergutmachen. Ich leide bis heute." Drei Versuche einer Wiederaufnahme des Verfahrens scheiterten. Nur glücklichen Umständen hat er seinen Freispruch zu verdanken.



Julie Göschl leidet mit ihrer Tochter nach einem sexuellen Übergriff Julie Göschl erlebte den Albtraum einer jeden Mutter. Ihre damals 15-jährige Tochter war gerade auf dem Schulweg, als sie von einem maskierten, bewaffneten Mann überfallen wurde. Ein Anwohner hörte die Schreie und konnte den Täter festhalten. Wie sich herausstellte, saß dieser bereits wegen Vergewaltigung im Gefängnis und wurde vorzeitig entlassen. Nun gab es erneut ein Urteil, das die Mutter fassungslos macht: "Sicherungsverwahrung wäre angemessen gewesen. Ich bin überzeugt, dass er wieder rückfällig wird."



Prof. Dr. Rolf Pohl sieht eine tiefe Verankerung des Sexismus in Deutschland "Männlichkeit ist in unserer Gesellschaft nach wie vor sehr stark mit Gewalt, Machtspielen und feindseliger Abwertung von Frauen verknüpft", stellt Prof. Dr. Rolf Pohl fest. Als Geschlechterforscher hat er sich in zahlreichen Studien mit männlicher Sexualität beschäftigt und ist überzeugt, dass Sexismus in Deutschland noch immer tief verankert ist. Die größte Gefahr der sexuellen Übergriffe finde aber im familiären Umfeld statt und nicht in öffentlichen Plätzen, so der Sozialpsychologe.



Dr. Barbara Schweder hält die aktuelle Debatte für übertrieben Die aktuelle Sexismus-Debatte hält Humanbiologin Dr. Barbara Schweder für aufgebauscht und übertrieben. Ihre langjährige Erfahrung an der Uni habe ihr gezeigt, dass Frauen nicht per se die Unschuldslämmer seien, sondern sehr oft auch ganz bewusst ihre Reize für den beruflichen Aufstieg einsetzten. Die Analyse der Kulturanthropologin: "Das männliche Balzen ist ein archaisches Relikt aus der Urzeit, das seit Jahrtausenden Bestand hat."



"Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen.



