Ab Januar soll die neue Finanzmarktrichtlinie MiFID II gelten. Anlegern soll sie zu mehr Transparenz in der Finanzberatung verhelfen. Für die Berater bedeutet sie mehr Bürokratie. Aber MiFID hat das Zeug zu viel mehr.

Lange war vom zweiten Teil der "Markets in Financial Instruments Directive" oder MiFID II nichts zu hören. 2014 wurde sie verabschiedet, 2015 verschoben und nun tritt sie im Januar 2018 in Kraft. Nicht ohne Grund nimmt daher auch die Medienberichterstattung Fahrt auf. Ob Provisionsverbote, Pflichten zur Aufzeichnung von Telefongesprächen oder Berichte über umfangreiche Reportings zu Wertpapiergeschäften an die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA): Im Regelfall wetteifern Kritik an bürokratischen Erfordernissen mit Zweifeln an tatsächlichen Verbesserungen für Anleger.

Oft ist sogar zwischen den Zeilen zu lesen, dass gewachsene Strukturen zerstört und daher die gewohnte Beratung für den Anleger bzw. bestimmte Produktangebote nun nicht mehr aufrecht erhalten werden können.

Natürlich ist Bürokratie an sich nie positiv. Papierkram kostet Zeit und Geld. Veränderungen sind nicht leicht umzusetzen und kosten zusätzlich. Und das gerade im Markt für Vermögensverwaltung und Kapitalbeschaffung, der bereits durch den technologischen Fortschritt (Indexfonds, Robo Advisors, Onlinebanken etc.) einschneidende Veränderungen erlebt und ohnehin durch die Folgen der Finanzkrise bereits unter Druck stand und steht. Die Kritik an zusätzlichen Regulierungsmaßnahmen ist daher verständlich.

Oft kommt diese Kritik allerdings von Akteuren oder Verbänden mit einem ganz eigenen Interessenprofil. Es lohnt sich daher, die Maßnahmen und Veränderungen, die aus den 140 Seiten Direktive 2014/65/EU hervorgehen auf ihren Gehalt in Richtung Anlegerschutz und Anlegernutzen zu überprüfen. Denn das ist es, was MiFID II eigentlich erreichen soll: transparente, effiziente Märkte, die die Interessen derer wahren, die sie nutzen. Und das sind vor allem Anleger und Investoren und nicht dienstleistende Banken und Fondsgesellschaften.

Vom Kopf auf die Füße oder Unabhängigkeit und Provisionen

MiFID unterscheidet zwischen unabhängigen und abhängigen Beratern wobei die Merkmale der Unabhängigkeit recht praktisch definiert werden. Ein unabhängiger Vermögensberater muss ein diversifiziertes Produktportfolio anbieten. Das Produktangebot sollte sowohl verschiedene Assetklassen, also etwa Aktien und Anleihen, als auch verschiedene Anbieter umfassen. Das ist einleuchtend, denn ein Berater kann nur die richtigen Produkte empfehlen, wenn er sie auch im Angebot hat. Außerdem ist es einem unabhängigen Berater nicht gestattet, Vertriebsprovisionen seiner Produktanbieter als Einkommen zu vereinnahmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...