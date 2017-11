Die europäische Bankenaufsicht EBA bemängelt, dass viele Banken wenig gegen faule Kredite tun. In ihrer aktuellen Summe von 800 Milliarden Euro stellten sie noch immer eine Gefahr für die Stabilität des Finanzsystems dar.

Angesichts eines immer noch rund 800 Milliarden Euro schweren Berges an notleidenden Krediten drängen Aufseher die Banken in der Währungsunion zum Handeln. Zwar sei es in den vergangenen beiden Jahren gelungen, die Problemkredite in den Bankbilanzen um etwa 200 Milliarden Euro zu reduzieren. Allerdings bleibe der Rest eine immense Gefahr für die Stabilität des Finanzsystems, warnte die für die Bankenaufsicht zuständige EZB-Direktorin Sabine Lautenschläger am Dienstag auf der "Euro Finance Week" in Frankfurt. "Darum müssen Banken jetzt handeln."

Der Chef der europäischen Bankenaufsicht EBA, Andrea Enria, bemängelte, es gebe nach wie vor "eine Menge Banken, die nicht genug unternommen haben". In acht der 28 EU-Staaten liege die Rate der notleidenden Kredite des Bankensystems bei mehr als zehn Prozent - deutlich über dem EU-Schnitt von 4,5 Prozent. Betroffen seien vor allem Geldhäuser in Südeuropa. Auch die Chefin europäischen Bankenabwicklungsbehörde, Elke König, forderte, die Banken ...

