ROUNDUP 2: Infineon erwartet anhaltenden Halbleiterboom

NEUBIBERG - Der Halbleiterkonzern Infineon hat im vergangenen Geschäftsjahr von der guten Nachfrage nach Chips für die Automobilindustrie profitiert und bei Umsatz und Gewinn deutlich zugelegt. Aktionäre dürfen sich nun über eine höhere Dividende freuen. Im vierten Quartal sorgte der schwächere Dollar jedoch für deutliche Bremsspuren und verhinderte ein noch besseres Ergebnis. Die Wachstumsaussichten für das neue Geschäftsjahr bleiben intakt - allerdings gab der Konzern eine vorsichtige Margenprognose.

ROUNDUP 2: Bilfinger wegen Konzernumbaukosten mit Verlust

MANNHEIM - Kosten für den Konzernumbau haben den kriselnden Industriedienstleister Bilfinger im dritten Quartal zwar in die Verlustzone gedrückt. Unter dem Strich betrug der Fehlbetrag 21 Millionen Euro, wie der SDax -Konzern am Dienstag in Mannheim mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte Bilfinger einen Gewinn von 457 Millionen Euro ausgewiesen. Darin enthalten war allerdings ein Gewinn aus dem Verkauf der Bau- und Gebäudedienstleistungen in Höhe von 539 Millionen Euro.

Eurowings will auch auf Strecken der Mutter Lufthansa fliegen

FRANKFURT - Die Fluggesellschaft Eurowings will nach der Air-Berlin-Pleite ihrer Mutter Lufthansa auf einigen Strecken direkte Konkurrenz machen. Im kommenden Jahr sollen unter anderem die Strecken Berlin-Frankfurt, Berlin-München und Düsseldorf-München neu angeboten werden, kündigte ein Sprecher am Dienstag in Köln an. Auf diesen Verbindungen ist nach dem Ende der Air Berlin derzeit die Lufthansa allein unterwegs.

ROUNDUP 2: Deutsche Wohnen verdient gut am Immobilienboom

BERLIN - Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen hat in den ersten neun Monaten dank anhaltend hoher Nachfrage nach Wohnraum in Ballungszentren mehr verdient. Von Januar bis September verbesserte sich das operative Ergebnis - gemessen an der für die Branche wichtigen Kenngröße Funds from Operations I (FFO I) - um 8,9 Prozent auf 330 Millionen Euro, wie das MDax -Unternehmen am Dienstag mitteilte. Für das Gesamtjahr 2017 peilt Deutsche Wohnen weiterhin einen FFO I von mindestens 425 Millionen Euro an. "Wir rechnen, dass wir etwas über den 425 Millionen Euro herauskommen", sagte Finanzchef Philip Grosse während einer Telefonkonferenz mit Analysten.

ROUNDUP 2: Henkel wächst mit Klebstoffen - Kosmetik weiter unter Druck

DÜSSELDORF - Der Persil-, Schwarzkopf- und Loctite-Hersteller Henkel kann weiter auf sein Klebstoffgeschäft bauen. Eine starke Nachfrage insbesondere aus der Elektronikindustrie kurbelte im dritten Quartal den Umsatz der größten Tochter im Henkel-Reich an. Schwieriger hatten es da die verbrauchernahen Sparten. Bei Wasch- und Reinigungsmitteln schwächte sich das Wachstum ab und in der Kosmetik macht sich der Verdrängungswettbewerb weiter bemerkbar. Seine Gesamtjahresprognose für den Gewinn hob Henkel indes an.

ROUNDUP 2: Immobilienfinanzierer Aareal Bank bleibt in der Spur

WIESBADEN - Der Gewerbeimmobilienfinanzierer Aareal Bank sieht sich nach den ersten neun Monaten auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Zwar bleibt der Wettbewerb unter den Banken bei der Kreditvergabe hart, doch die Wiesbadener hielten nicht zuletzt mit einem Ausbau ihres margenstarken Nordamerika-Geschäfts dagegen. Mittlerweile liegt der Anteil der Region am gesamten Immobilienkreditportfolio der Aareal Bank bei einem Viertel.

ROUNDUP 2: RWE hält Kurs auf Milliardengewinn - Vorstand mahnt Jamaika-Partner

ESSEN - Der Energiekonzern RWE hält nach den ersten neun Monaten Kurs auf seinen Milliardengewinn für 2017. Angesichts der Koalitionsverhandlungen in Berlin mahnte Finanzchef Markus Krebber die Partner des angestrebten Jamaika-Bündnisses jedoch, die Ziele Klimaschutz, Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit bei ihrer Energiepolitik in gleichem Maße zu verfolgen. "Deutschland gehört zu den Ländern mit der höchsten industriellen Wertschöpfung weltweit." Basis dafür sei eine sichere und bezahlbare Energieversorgung, sagte er bei der Vorlage der Zwischenbilanz am Dienstag in Essen.

ROUNDUP: United Internet nach Drillisch-Übernahme mit sattem Sonderertrag

MONTABAUR - Der Internetdienstleister United Internet sieht sich nach der Übernahme des Telekomanbieters Drillisch auf gutem Kurs. Im dritten Quartal verbuchte der Konzern dank der Neubewertung von schon vor dem Zusammenschluss gehaltenen Anteilen an Drillisch einen satten Sonderertrag, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte. Auch der angepasste Ausblick gefiel Börsianern. Die United-Internet-Aktie kletterte um knapp 2 Prozent, die Drillisch-Papiere um mehr als 4 Prozent.

ROUNDUP: Wettbewerbsermittlungen: US-Staatsanwalt nimmt Google ins Visier

KANSAS - Nach massivem Ärger mit Kartellwächtern in Europa muss sich Google erstmals seit Jahren wieder auch Wettbewerbsermittlungen in den USA stellen. Der Staatsanwalt des Bundesstaates Missouri, Josh Hawley, will unter anderem der Frage nachgehen, ob der Internet-Konzern in Suchergebnissen eigene Dienste zum Nachteil der Konkurrenz bevorzugt habe. Außerdem gehe es um das Sammeln von Nutzerdaten und die Nutzung von Informationen anderer Websites, wie Hawley am Montag bekanntgab.

ROUNDUP: Welthandel treibt Hafenkonzern HHLA an - Kein Zweifel an Jahreszielen

HAMBURG - Der wachsende Welthandel hat den Hamburger Hafenbetreiber HHLA im Sommer seinen Gewinnzielen näher gebracht. "Wir gehen davon aus, dass wir die prognostizierten Ziele für das Jahr 2017 sicher erreichen werden", sagte Vorstandschefin Angela Titzrath bei der Vorlage der Zwischenbilanz am Dienstag in Hamburg.

Weitere Meldungen -Bericht: Durchsuchung bei französischem Zementhersteller Lafarge -EU-Parlament stimmt für mehr Verbraucherschutz beim Online-Shopping -Manz gelingen weitere Schritte auf dem Weg aus der Krise -Mehr deutsche Rüstungsexporte in Staaten außerhalb der EU -Hurrikans kurbeln Geschäft von Baumarktkette Home Depot an - Prognose angehoben -ROUNDUP: Deutliches Rentenplus und sinkende Beiträge -ProSiebenSat.1 gewinnt weiteren Partner für Online-Werbung -ROUNDUP: Bayer stärkt mit Kooperation in USA sein Geschäft mit Krebsmitteln -ROUNDUP: Amazon erhält Rechte für 'Herr der Ringe'-TV-Serie -UN-Generalsekretät Guterres: 'Das Pariser Abkommen ist in Gefahr' -Umweltbundesamt: Kohlestrom drosseln und Kraftwerke schließen -Bill Gates investiert 50 Millionen Dollar in Alzheimer-Forschung -ROUNDUP: Vodafone-Konzern hebt Ergebnisausblick - Deutschland profitabler

