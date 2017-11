Das Netzwerk des mutmaßlichen IS-Anführers in Deutschland, Abu Walaa, genießt wohl viel Ansehen bei der Terrormiliz. Dies sagte der Kronzeuge im Prozess gegen Walaa. Dieser habe dem IS regelmäßig "gute Leute" geschickt.

Das Netzwerk um den angeklagten mutmaßlichen Anführer des Islamischen Staates (IS) in Deutschland, Abu Walaa, genießt nach Aussage eines Kronzeugen bei der Terrormiliz hohes Ansehen. Abu Walaa sei einer der Größten und Furchtlosesten, der im Irak für den IS auf dem Schlachtfeld gekämpft habe, hätten ihm IS-Verantwortliche in Syrien erzählt, sagte der Zeuge und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...