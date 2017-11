Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., so die vollständige Firmierung des in der Provinz Fujian ansässigen Unternehmens, erwartet durch den Börsengang einen Emissionserlös von umgerechnet rund zwei Milliarden US-Dollar. Mehr zum Thema: Elektromobilität CATL baut massiv Kapazität für Batteriezelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...