Einem Insider zufolge hat die Lufthansa ein Konzept zum Kauf eines Großteils der Flotte der Alitalia eingereicht. Sprecher beider Unternehmen wollten sich dazu nicht äußern.

Die Lufthansa bietet einem Insider zufolge für einen großen Teil der Flotte der angeschlagenen Fluglinie Alitalia. Das im Oktober eingereichte Konzept sehe den Kauf von 90 bis 100 der insgesamt gut 120 Flugzeuge für rund 250 Millionen Euro vor, erklärte eine mit dem Plan vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Zudem sollten rund 6000 der ingesamt 12.000 Beschäftigten, überwiegend fliegendes Personal, übernommen werden, bestätigte der Insider Informationen der italienischen Zeitung "Il Messaggero". Am Donnerstag gebe es dazu ein Treffen von Lufthansa-Vertretern mit dem Alitalia-Management in Rom, bei dem aber kein Durchbruch zu erwarten ...

