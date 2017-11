Zug - Das Immobilienunternehmen PSP Swiss Property hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2017 von Verkaufserfolgen profitiert und unter dem Strich mehr verdient. Da eine relativ grosse Liegenschaft in Genf leer steht, blieb der Liegenschaftsertrag hinter dem Vorjahr zurück. Die Guidance für das Gesamtjahr wird aber bestätigt, bezüglich Leerstandsentwicklung zeigt man sich sogar etwas optimistischer. An der Börse schneidet der Titel am Dienstagnachmittag besser als der Gesamtmarkt ab.

Vermieter wie PSP haben kein leichtes Spiel. Das Flächenangebot im Markt für Büro- und Geschäftsliegenschaften - hier ist PSP ausschliesslich tätig - übersteigt bekanntlich vielerorts die Nachfrage. Bei den Preisverhandlungen sitzen die Mieter bereits seit Jahren daher tendenziell am längeren Hebel.

Nun aber bessere sich die Stimmung auf der Nachfrageseite zusehends, sagte PSP-Konzernchef Giacomo Balzarini an einer Telefonkonferenz zu den Neunmonatszahlen. Mietfreie Zeiten von drei bis sechs Monaten seien aber weiterhin eher die Regel denn die Ausnahme. Und mit gar höheren Mietpreisen sei ...

