Vor seiner Reise durch Asien war viel von Donald Trump erwartet worden. Der US-Präsident zeigt sich zufrieden. Doch nur wenige Erwartungen wurden erfüllt. Ein Rückblick auf zwölf Tage in fünf Ländern.

Eine große Versicherung sollte Donald Trumps Reise sein. Klarheit bringen für Verbündete und Freunde über Washingtons Außen- und Asienpolitik. Aber nach zwölf Tagen lässt sich festhalten: Wenn Trumps Tournee irgendetwas nicht gebracht hat, dann das. Der US-Präsident hat wechselnde Botschaften ausgesandt, je länger er unterwegs war, umso mehr. Er begann konzentriert, dann ließ er nach. Der große Profiteur dieser Reise ist China, das für jeden Platz bereitsteht, den Trump räumt. Und wesentlich schlauer, wie es mit Nordkorea weitergehen soll, ist man auch nicht.

Tokio - der leichte Start

Eine seiner geliebten Versammlungen im Flugzeughangar steht am Beginn der Tour. Eine Präsentation wie im Wahlkampf, nur mit der Air Force One. Bevor er irgendjemanden sonst trifft, besucht er seine Soldaten. Trägt Bomberjacke. Die offiziellen Termine laufen dann gut, man betont Verbindendes. Später wird Trump edlen Koi-Karpfen die ganze Futterschachtel entgegenschütten statt nur einiger Brösel, ungewöhnlich. Aus der Nähe wirkt ein ungeschminkter Trump müde, angespannt, unrund. Mit "Präsident" Shinzo Abe gebe es so viele Gemeinsamkeiten, sagt er immer wieder. Bis auf den Titel. Abe ist Premier.

Seoul - der gefährliche Konflikt

Hier in Südkorea ist Trump noch auf Linie, die Botschaften sind diszipliniert und konzise. Seine Rede vor dem Parlament findet im Land hohes Lob. Deutliche Worte an die Adresse Pjöngjangs, aber keine Entgleisungen. Diplomatie statt Draufhauen, viele sind überrascht. Der Ton ist gemäßigt, mit Seoul und Japan wollen die USA es halten, wenn es gegen Nordkorea geht. Das wird sich später alles noch ändern.

Wieder besucht Trump US-Soldaten, mit ihnen isst er in Camp Humphreys. Dass ihm am nächsten Tag Nebel einen Strich durch den Besuch der demilitarisierten Zone macht, die Hubschrauber umkehren müssen, bedrückt den Präsidenten sehr. An diesem Tag jährt sich die Sensation seines Wahlsiegs. Trump bleibt verhalten.

Peking - der Rollenwechsel

Mehr Bewunderung geht gar nicht. Tief verbeugt sich Trump vor den Chinesen, die alles an Pracht auffahren, die Trump so mag. Er wird einfach wahnsinnig gern bewundert, folgenlos bleibt das nicht. Die konservative Bloggerin Jennifer Rubin: "Trump ist der schlechteste Verhandler der Welt. Gib ihm eine Kapelle und einen roten Teppich und er wird Dir alles geben, was Du willst. Er ist so ein Einfaltspinsel."

Lange hat Trump auf China eingeprügelt. Das ist vorbei, es herrscht ein neuer Ton. Das Handelsdefizit sei nicht Pekings Schuld, außerdem würden Deals über Hunderte Milliarden Dollar es rasch schließen helfen. Dass diese "Deals" zum großen Teil aus reiner Absicht bestehen, China eine Autokratie ist, erfährt der Trump-Unterstützer zuhause nicht unbedingt. Er bekommt einen hochaktiven Präsidenten präsentiert, der durch fremde Länder saust und immer und überall ...

