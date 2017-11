Volkswagen will den Bau von Elektroautos offenbar in Sachsen bündeln. Dazu soll die Produktion von Passat und Golf verlagert werden. Davon würden auch die Werke in Emden und Wolfsburg profitieren.

Volkswagen wird den Bau von Elektroautos wahrscheinlich in Sachsen bündeln und damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters erfuhr, soll der Aufsichtsrat am Freitag Investitionen in das VW-Werk in Zwickau genehmigen, damit dort ab 2019 batteriebetriebene Fahrzeuge mehrerer Konzernmarken der Wolfsburger vom Band rollen können. "Es geht in diese Richtung", sagte eine mit den Beratungen vertraute Person. Betriebsratschef Bernd Osterloh hatte sich bereits für eine Bündelung der Produktion von Elektroautos ausgesprochen.

Um in Zwickau dafür Platz zu schaffen, könnte die Produktion der dort vom Band rollenden VW-Modelle Passat und Golf in die Werke Emden und Wolfsburg verlagert werden, die wegen der gesunkenen Nachfrage nach beiden Fahrzeugen kaum ausgelastet sind. Vorteil einer solchen Lösung wäre nach Meinung von Konzernkennern, dass Niedersachsen als Stammland des Autobauers ...

