Die Aktien von United Internet haben am Dienstag nach der Vorlage von Zahlen für das dritte Quartal erstmals die Marke von 55 Euro überwunden. Am Nachmittag zählten sie mit einem Plus von zuletzt noch 4,03 Prozent auf 55,01 Euro zu den Favoriten im TecDAX. An der Börse bringt es der Internetkonzern mittlerweile auf einen Wert von fast 11,3...

Den vollständigen Artikel lesen ...