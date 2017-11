Wien - Aufgrund des aktuellen Niedrigzinsumfeldes und der aktuellen Rekordfahrt an den Aktienmärkten stehen Anleger vor einer großen Herausforderung, so C-QUADRAT in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Verlustbegrenzung ist das zentrale Element jeder erfolgreichen Anlagestrategie, die mittelfristig positive Erträge erwirtschaften soll", sagt Leo Willert, Geschäftsführer und Head of Trading der ARTS Asset Management GmbH, einem Unternehmen der C-QUADRAT Gruppe. Willert ist dies mit den von ihm betreuten Fonds seit der Übernahme seines ersten Mandats im Jahr 2003 besonders gut gelungen. Seit diesem Zeitpunkt wurde ARTS Asset Management mit über 300 Awards ausgezeichnet. Die DWS Concept ARTS Fonds, deren Management Willert bereits im Oktober 2004 unter dem damaligen Namen "RAM-Fonds" übernommen hat, überzeugen mit zahlreichen 1. Plätzen für ihre risikoadjustierte Performance - unter anderem bei den renommierten Euro Fund Awards.

