Nach Ausbildung neuer Allzeithochs brach der Bitcoin-Preis um 30% ein, die Kryptowährung konnte sich aber wieder erholen Nach dem Scheitern des SegWit2x (Software Update) suchen einige Miner nun nach Alternativen Bitcoin Gold hatte einen langsamen Start

Zusammenfassung:In den letzten Wochen war der Bitcoin-Preis (BTCUSD in der xStation 5) von einer unglaublichen Volatilität geprägt. In der Vergangenheit gab es bei der Kryptowährung immer wieder extreme Preisschwankungen. Verantwortlich waren meistens neue Nachrichten bezüglich neuer Anerkennungen oder Verboten von Bitcoin-Transaktionen. Diesmal geht es jedoch um etwas Größeres. In dieser Analyse werden wir uns die mysteriösen Bitcoin-Spaltungen ("Forks") einmal näher anschauen und versuchen, die jüngsten Kursbewegungen etwas genauer zu erklären. Wie begann alles? Bitcoin ist ganz klar einer der Vorreiter in der Welt der Kryptowährung und ein Pionier bei der Blockchain-Technologie. Aufgrund der immensen Popularität gibt es natürlich entsprechenden Wettbewerbsdruck von neueren und effizienteren Lösungen. Die Entwickler der Bitcoin-Blockchain sind sich dessen bewusst, dass die Währung weiter verbessert werden muss, um die Rallye aufrechterhalten zu können. Allerdings ist man sich diesbezüglich nicht wirklich einig, da es nun drei verschiedene Versionen des Bitcoins gibt, die gegeneinander antreten und um das Interesse der Investoren konkurrieren. 3 Bitcoin Forks Die Markteinführung ...

